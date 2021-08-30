EA不开单问题请教？

新评论
 

EA不开单问题请教？

首先平台是支持的， EA也能用，

用正常账户STP可以EA开单交易，切换ECN就不开单是哪里需要设置吗？ 平台是支持的！

 
用另一个EA在ECN账户就 能开单交易，是有的EA，需要设置吗？设置哪里？
[删除]  
Ping Jun #:
用另一个EA在ECN账户就 能开单交易，是有的EA，需要设置吗？

那个要详细看EA的参数设置

可能会有很多地方要排查

或者ECN的后缀可能参数无法读取到

 
大多ECN跟STP的圖都不是同一個圖, 有時候要EURUSD=EURUSD+
大多有suffix 要設置
 
Sze Shing Fong #:
大多ECN跟STP的圖都不是同一個圖, 有時候要EURUSD=EURUSD+
大多有suffix 要設置

怎么设置 不懂鸟语啊

 
Wei Liang #:

那个要详细看EA的参数设置

可能会有很多地方要排查

或者ECN的后缀可能参数无法读取到

怎么设置呢

 



大多EA都有這種設定

新评论