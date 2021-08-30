EA不开单问题请教？ 新评论 ceshihaoma ceshi 2021.08.27 14:43 EA不开单问题请教？ 首先平台是支持的， EA也能用， 用正常账户STP可以EA开单交易，切换ECN就不开单是哪里需要设置吗？ 平台是支持的！ ceshihaoma ceshi 2021.08.27 14:44 #1 用另一个EA在ECN账户就 能开单交易，是有的EA，需要设置吗？设置哪里？ [删除] 2021.08.27 15:10 #2 Ping Jun #: 用另一个EA在ECN账户就 能开单交易，是有的EA，需要设置吗？ 那个要详细看EA的参数设置 可能会有很多地方要排查 或者ECN的后缀可能参数无法读取到 Sze Shing Fong 2021.08.30 13:37 #3 大多ECN跟STP的圖都不是同一個圖, 有時候要EURUSD=EURUSD+大多有suffix 要設置 ceshihaoma ceshi 2021.08.30 14:09 #4 Sze Shing Fong #: 大多ECN跟STP的圖都不是同一個圖, 有時候要EURUSD=EURUSD+大多有suffix 要設置 怎么设置 不懂鸟语啊 ceshihaoma ceshi 2021.08.30 14:09 #5 Wei Liang #: 那个要详细看EA的参数设置 可能会有很多地方要排查 或者ECN的后缀可能参数无法读取到 怎么设置呢 Sze Shing Fong 2021.08.30 18:06 #6 大多EA都有這種設定 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
