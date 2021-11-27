改一个ｍｔ４指标
我敢肯定，绝对有人会改。
但你这个事儿，有没有人回应，我觉得是因为你没有给出"招标底价"的缘故，明白了吧。
哈哈....
将一个ｍｔ４指标改为ｍｔ５！不知道有没有人懂！就是这个指标https://www.mql5.com/zh/code/7367！改为ｍｔ５
哈哈，问题是出在“……不知道有没有人懂…………”甚至 “没有人能改吗？”，估计，多数人是懂也非必须。。。。。。
哦！吹牛的不少！接到过１０多个没有一个改的出来！吹牛不少！骗子也不少！
好的建议！自由职业需要我信用卡！我暂时没有外币的信用卡！
这个mt4指标代码相当简单，到淘宝上，花个几百元就可以转写完成了，不要把简单的事想复杂了。
发过几个群和外汇之家包括这里！接的有１０几个！有淘宝交易的也有三个！但是都是写不出来！写出来了！挂上去功能不出来！有些写好了挂模拟盘和实盘功能不完整！就是错误！使用ｍｔ５回测的时候基本上只是出线！不出高低点！有淘宝的哪些良心还算好！修改几次都修改不好自己愿意放弃了！有一个没有淘宝的先付一半！写好在付余下的！还说说自己交易多少多少年 写ｅａ多少年自己没有写不出来的！自己写不出来其他你也别找了那样说话！我再次相信了！结果是先付一半费用！写了一个什么作用都没有的ｅｘ５文件给我！别说测试了！挂上去都是乱的线也不出来！根本就不是一样的指标！也没有一定像ｍｔ４那个指标一样的功能！我告诉对方说不行你在修改吧！修改几次都是不行 想说多几句话后对方找不少借口要实盘才知道行不行！测试模拟盘不准确的哪些话！我在说对方就拉黑消失了！又给骗了一次！所以真实很无语！有一个是女的自己不会写接单转手的！对方还算老实，自己不会写我没有同意她写！另外几个直接说自己没有搞懂指标写不出来！～这小还算是老实的！过程就是这样情况！我看了一下这里的自由职业要充值这个倒是没有问题！但是要充值美元！我美元外币信用卡没办法！
这个 mt4 指标是一个相对简单的指标 ，所以不是很能理解你遇到的那些问题。我顺手转写到 mt5 版，放在下面附件，你可以测试下是否符合你的预期。
转写对照图：原始 mt4 指标版本于 EURUSD H1
mt5 转写版本于 EURUSD H1