有个让我很费解很无语的问题，估计没人知道怎么解决，我发布试试看吧
我在vps上使用的跟单ea，B账户跟单A账户，A账户的交易品种有EURJPY，还有其他的品种，前面几个月运行正常，A账户开单B账户都能正常跟单，从上个星期开始就突然出现一个让我很无语的问题，就是A账户的EURJPY这个品种B账户怎么也跟不上，我关闭了跟单ea重新设置了一下，还是跟不上，我试了下在A账户用其他品种下单，B账户都能跟上，就唯独A账户下单EURJPY，B账户跟单不了，真的让我很无语，这算怎么回事？？？我重启下MT4，然后尝试了一下还是一样跟不了EURJPY这个品种，无语到死，我估计应该没有人能知道这是怎么回事吧..................
fakerr:
看看B账户日志，以及EA日志给出了什么提示。
16029693:
没有特殊的提示啊，哎，费解
fakerr:
跟单软件的问题或bug，A账户换个其它平台试一试，用排除法，大概率是跟单设置的问题，EURJPY也许设置是不跟的情况
Tiecheng Fu:
将EURJPY字母重新输入，是不是误入了不显示的特殊字符。
Tiecheng Fu:
是一开始可以正常跟，没有修改设置，突然就跟不了了
16029693:
没有设置固定品种跟单，而且一开始可以正常跟单，后面没有修改设置，就突然这个品种跟不了了
fakerr:
没有设置固定品种跟单，而且一开始可以正常跟单，后面没有修改设置，就突然这个品种跟不了了
换A账户用其它平台试一试，排除平台问题
fakerr:
跟新一下，谢谢大家了。我今天早上重启了一下vps，这个问题就解决了，重启mt4都没有用，只能重启vps