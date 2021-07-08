有關通知無法推送
Chen FuFu:
大家好，不知道大家現在有沒有通知無法進行推送的狀況呢?
大家好，不知道大家現在有沒有通知無法進行推送的狀況呢?
我的電腦進行了通知推送設定到手機的MT4 app，但是我看到日誌上後來寫著無法送出去，還有代碼403的錯誤...
不知道是否有人有這樣的問題，有甚麼解決方式嗎?
建议用苹果手机或ipad试一试，安卓系统对MetaQuotes ID 支持并不有好，仅供参考！
Tiecheng Fu:謝謝您的回覆，但我是使用蘋果手機，所以我不知道為什麼還會出現這個⋯
建议用苹果手机或ipad试一试，安卓系统对MetaQuotes ID 支持并不有好，仅供参考！
而且我自己把電腦的MT4重新安裝一次了，但還是有這樣的狀況⋯
Chen FuFu:
謝謝您的回覆，但我是使用蘋果手機，所以我不知道為什麼還會出現這個⋯
謝謝您的回覆，但我是使用蘋果手機，所以我不知道為什麼還會出現這個⋯
而且我自己把電腦的MT4重新安裝一次了，但還是有這樣的狀況⋯
每次通知中间要做间歇限制， SendNotification() 函数设置了严格的使用限制：每秒不超过 2 次调用，每分钟不超过 10 次调用。 监控使用频率是动态的。 如果违反限制，该功能可能会被暂时禁用。
Tiecheng Fu:但是我現在是進行發送測試都沒有辦法⋯可能離這個設置還有一段距離XDD
每次通知中间要做间歇限制， SendNotification() 函数设置了严格的使用限制：每秒不超过 2 次调用，每分钟不超过 10 次调用。 监控使用频率是动态的。 如果违反限制，该功能可能会被暂时禁用。
Chen FuFu:
但是我現在是進行發送測試都沒有辦法⋯可能離這個設置還有一段距離XDD
但是我現在是進行發送測試都沒有辦法⋯可能離這個設置還有一段距離XDD
检查你的网络和防火墙设置
Tiecheng Fu:因為我目前試了2個網路環境，並且用了2台不同的電腦安裝我券商的MT4
拿个笔记本，出去，换个网络环境试一试，用排除法，这已经不是软件和代码的问题了
可是連測試郵件都沒有辦法發送出去⋯這真的太詭異了⋯⋯
Chen FuFu:
因為我目前試了2個網路環境，並且用了2台不同的電腦安裝我券商的MT4
因為我目前試了2個網路環境，並且用了2台不同的電腦安裝我券商的MT4
可是連測試郵件都沒有辦法發送出去⋯這真的太詭異了⋯⋯
的确很诡异，不要用你的券商mt4，换一个其它正规大平台的mt4 demo试一试
Tiecheng Fu:我有看到你傳給我的測試！！所以代表這是這個券商MT4的問題⋯？
的确很诡异，不要用你的券商mt4，换一个其它正规大平台的mt4 demo试一试
大家好，不知道大家現在有沒有通知無法進行推送的狀況呢?
我的電腦進行了通知推送設定到手機的MT4 app，但是我看到日誌上後來寫著無法送出去，還有代碼403的錯誤...
不知道是否有人有這樣的問題，有甚麼解決方式嗎?