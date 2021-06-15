OnTester结果: 有高手解析一下吗？

新评论
 
OnTester结果: 2678.947846268874
 以上结果是一个MT5的EA回测后的数据，请问是不是有作弊？还是优化了历史？还是什么意思？
 
没有完整信息，怎么分析？
 
1如何知道有没作弊？
 
Kong Huang:
如何知道有没作弊？

不知道你要干横么，还是没明白你的意思，和作弊有啥关系？？

 
Tiecheng Fu:

不知道你要干横么，还是没明白你的意思，和作弊有啥关系？？

想了解回测后这个参数的意思：OnTester结果

因为有些EA是有结果，有些显示：0

 
这个不好说，输出这一串数字代表什么意思只有作者知道。
新评论