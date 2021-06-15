OnTester结果: 有高手解析一下吗？ 新评论 Kong Huang 2021.06.13 17:02 OnTester结果: 2678.947846268874 以上结果是一个MT5的EA回测后的数据，请问是不是有作弊？还是优化了历史？还是什么意思？ Jinsong Zhang 2021.06.14 03:25 #1 没有完整信息，怎么分析？ Kong Huang 2021.06.14 05:45 #2 如何知道有没作弊？ Tiecheng Fu 2021.06.14 07:26 #3 Kong Huang: 如何知道有没作弊？ 不知道你要干横么，还是没明白你的意思，和作弊有啥关系？？ Kong Huang 2021.06.14 10:49 #4 Tiecheng Fu: 不知道你要干横么，还是没明白你的意思，和作弊有啥关系？？ 想了解回测后这个参数的意思：OnTester结果 因为有些EA是有结果，有些显示：0 Wen Tao Xiong 2021.06.15 01:02 #5 这个不好说，输出这一串数字代表什么意思只有作者知道。 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录