请教一下云网络计费的一些问题? 新评论 yajing 2021.05.30 13:34 比如我现在使用的这个112代理是否表示是112核被我使用呢? Ziheng Zhuang 2021.05.30 15:28 #1 中文翻译的词不达意，看了下英文版本，意思是7613个代理中，可以用的有112个。 112个核可用，具体会用到几个核，看它怎么分配任务。 yajing 2021.05.30 18:11 #2 Ziheng Zhuang: 中文翻译的词不达意，看了下英文版本，意思是7613个代理中，可以用的有112个。 112个核可用，具体会用到几个核，看它怎么分配任务。 谢谢回复,因为没使用过,主要是怕使用费用超高,所以问问 hbsbill 2021.05.31 07:01 #3 yajing: 比如我现在使用的这个112代理是否表示是112核被我使用呢?代理多少跟费用没有关系，费用跟计算量有关系，计算组合越多费用越贵，我算过26万多个组合，差不多要八九十美元，祝你好运。
