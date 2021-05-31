请教一下云网络计费的一些问题?

比如我现在使用的这个112代理是否表示是112核被我使用呢?

 

中文翻译的词不达意，看了下英文版本，意思是7613个代理中，可以用的有112个。

112个核可用，具体会用到几个核，看它怎么分配任务。


 
谢谢回复,因为没使用过,主要是怕使用费用超高,所以问问
 
代理多少跟费用没有关系，费用跟计算量有关系，计算组合越多费用越贵，我算过26万多个组合，差不多要八九十美元，祝你好运。
