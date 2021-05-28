how to install ex4 to mt4？
I have one .ex4 file，but can't put to mt4->Experts，if do it，restart later ，this ex4 has deleted，i can how todo ?
18128865638:
I have one .ex4 file，but can't put to mt4->Experts，if do it，restart later ，this ex4 has deleted，i can how todo ?
I have one .ex4 file，but can't put to mt4->Experts，if do it，restart later ，this ex4 has deleted，i can how todo ?
如果所有ex4文件都自动删除，那么是你系统的问题，如果就是这一个文件，要考虑是否这个ex4已经到期，或者有什么限制，对了，copy ex4文件要到“数据文件夹”才可以正常工作，仅供参考
看图可知，你启动了portable模式，该模式下MT4的数据文件夹就位于安装路径。
打开origin.txt看，里边有写安装路径，打开就能找到了。