信号长时间没连接，被系统存档了，怎样恢复或删除？ 新评论 lei wang 2014.10.18 14:44 信号长时间没连接，被系统存档了，怎样恢复或删除？ Xiangdong Guo 2014.10.18 14:47 #1 vsfx: 信号长时间没连接，被系统存档了，怎样恢复或删除？发信给服务台(Service Desk)，他们会给你恢复的。 lei wang 2014.10.18 14:49 #2 tradelife: 发信给服务台(Service Desk)，他们会给你恢复的。邮箱是哪个？ Xiangdong Guo 2014.10.19 01:31 #3 在你的"个人资料"页面里找。 lei wang 2014.10.19 02:45 #4 tradelife: 在你的"个人资料"页面里找。找到了，也留言了，没人理啊！ Xiangdong Guo 2014.10.19 03:11 #5 唉，人家也要过周末呀。不用这么急呀。。。 yibai PAN 2015.04.16 12:24 #6 vsfx:我的也是被存档了，晕！ 哥们，你的弄好了吗？QQ:120116303 可以教一下我吗 新评论
