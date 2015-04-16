信号长时间没连接，被系统存档了，怎样恢复或删除？

信号长时间没连接，被系统存档了，怎样恢复或删除？

 
vsfx:

信号长时间没连接，被系统存档了，怎样恢复或删除？

发信给服务台(Service Desk)，他们会给你恢复的。
 

tradelife:
发信给服务台(Service Desk)，他们会给你恢复的。邮箱是哪个？

 

 

在你的“个人资料”页面里找。


 
tradelife:

在你的“个人资料”页面里找。

找到了，也留言了，没人理啊！

 

唉，人家也要过周末呀。

不用这么急呀。。。

 
vsfx:我的也是被存档了，晕！   哥们，你的弄好了吗？QQ:120116303   可以教一下我吗
