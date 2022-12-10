MT5 图表垂直比例

MT5的垂直比例，默认是可视区域K线最高价在图表的最顶部，最低价在图表在最底部，但因为不同屏幕分辨率问题，导致K线直观的看上去怪吓人的，几根K线通天了，我知道可以拖动调整垂直价格比例，达到理想的可视图表，但拖动看之前的行情，再回来，垂直比例又复位了，很烦人，我希望能有一个固定垂直比例的设定，或者可以设置图表上下空白的缩进的百分百，就像右缩进可以设置一样。



 
Jiayou Hu:

难道这里设置不了吗？

 
Tiecheng Fu:

这里设置我是知道的，忘记说了









 


目前不是期望的固定比例，固定比例就应该是一个比例范围，而不是一个图表的固定价格范围


期望的固定比例应该是这样的


 
官方会考虑MT5上增加这个设置吗？
 


界面我已经设计好了，😁

 


手机看盘图能吓死人，如果手机上能增加固定填充比例设置，就完美了。我一般是增加一个指标窗口就是为了占点屏幕空间，好让图看上去比例正常点，不知道有没有和我一样同感的，如果大家都有这种感觉，那就顶上去，这样官方才会觉得这样的有优化和改进能解决大部分人的问题，是有必要性的。

 
Jiayou Hu #:


Tiecheng Fu #:

请问这个界面是怎么调出来的，我只能设置点数
