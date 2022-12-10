MT5 图表垂直比例
Jiayou Hu:
MT5的垂直比例，默认是可视区域K线最高价在图表的最顶部，最低价在图表在最底部，但因为不同屏幕分辨率问题，导致K线直观的看上去怪吓人的，几根K线通天了，我知道可以拖动调整垂直价格比例，达到理想的可视图表，但拖动看之前的行情，再回来，垂直比例又复位了，很烦人，我希望能有一个固定垂直比例的设定，或者可以设置图表上下空白的缩进的百分百，就像右缩进可以设置一样。
难道这里设置不了吗？
官方会考虑MT5上增加这个设置吗？
