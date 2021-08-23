自己会写ea 但是没有好的交易策略
自己会写ea 但是没有好的交易策略，欢迎各位来交流下，交易策略最好能适应多品种，
网格马丁排除
論壇上 很多都是會編EA 但是還在找適合的策略的
1009837876:個人覺得，最簡單的均線策略是可行的，可能大家已經試過無數次，覺得盈利能力不高，但我總覺得調整好各樣參數，包括圖表時間、手數、買賣策略，是可以做成持續盈利的，至少我還未打算放棄，仍在執迷不悔😊
自己会写ea 但是没有好的交易策略，欢迎各位来交流下，交易策略最好能适应多品种，
自己会写ea 但是没有好的交易策略，欢迎各位来交流下，交易策略最好能适应多品种，
网格马丁排除
1009837876:
自己会写ea 但是没有好的交易策略，欢迎各位来交流下，交易策略最好能适应多品种，
自己会写ea 但是没有好的交易策略，欢迎各位来交流下，交易策略最好能适应多品种，
网格马丁排除
有好策略就直接去赚钱了，还写啥EA？哈哈哈。。。。
EA弄个小工具之类，方便分析，统计。。。。才是正宗用法。
看看我的。
Kong Huang:红柱出现时卖空 止损在下一次绿柱出现时 止盈点数当前差价的一半
你好，你看看上面的有没感觉可以写个策略和EA？
Kong Huang:差价太大，时段放大点
你好，你看看上面的有没感觉可以写个策略和EA？
Kong Huang:
你好，你看看上面的有没感觉可以写个策略和EA？
EA能赚钱，高盛还请专家干啥？哈哈哈
1009837876:
自己会写ea 但是没有好的交易策略，欢迎各位来交流下，交易策略最好能适应多品种，
自己会写ea 但是没有好的交易策略，欢迎各位来交流下，交易策略最好能适应多品种，
网格马丁排除
Ea不过是一个辅助工具，真正牛x的是策略设计，交流才能产生灵感，支持一下
I want to modify a mt4 zigzag indicator to mt5! It is the indicator at the following address https://www.mql5.com/zh/code/7367 Does anyone understand? Yes, I have a strategy! But the technical requirements are very high! And it's written mt5