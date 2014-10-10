上周五非农跟Amazing大亏

https://www.mql5.com/zh/signals/50126#!tab=history&page=20

跟此人10多天一直稳定盈利，可是上周五中午开始，他在欧元不停阴跌中，开多，加仓，最后非农猛跌中平仓。

把我原来赚的全部吐出，还亏了30%的本金。 

他不设止损、逆势加仓、赌消息，能投诉他？退回订购费吗？

请各位指教，如何提高跟单水平？跟单要注意什么?有哪些好信号？ 欢迎来信加我QQ交流(ngn2010@163.com)。

今天看到 insane007的截图，是9月30日的截图

另外一张是今天截图

9月20日VS 

投诉估计是没有用的。 前几天大家还讨论他的回撤，他这种加仓模式，遇到趋势大亏肯定是要来的，就是不知道什么时候，没想到这么快就崩溃了。 风险无处不在啊。
 
投诉估计是没有用的。 前几天大家还讨论他的回撤，他这种加仓模式，遇到趋势大亏肯定是要来的，就是不知道什么时候，没想到这么快就崩溃了。 风险无处不在啊。

原来是大神截的图，感谢，留下对照了。

另外，请问一下  insane007说亏损10%就平仓，这是如何做到的？

 
哈哈 我以前被坑过 现在不手贱跟信号了 我也一直在看那个amazing 再观察下吧。。。
 
昨天又amazing了。
 

太可怕了，这么搞下去，没有人跟敢跟单了。

 

 

呵呵，又一个神话宣告结束了~~~~信号已经无法订阅了？

马丁格尔能坚持一年，，运气也算很不错了~~ 


 

