上周五非农跟Amazing大亏
投诉估计是没有用的。 前几天大家还讨论他的回撤，他这种加仓模式，遇到趋势大亏肯定是要来的，就是不知道什么时候，没想到这么快就崩溃了。 风险无处不在啊。
哈哈 我以前被坑过 现在不手贱跟信号了 我也一直在看那个amazing 再观察下吧。。。
昨天又amazing了。
呵呵，又一个神话宣告结束了~~~~信号已经无法订阅了？
马丁格尔能坚持一年，，运气也算很不错了~~
跟此人10多天一直稳定盈利，可是上周五中午开始，他在欧元不停阴跌中，开多，加仓，最后非农猛跌中平仓。
把我原来赚的全部吐出，还亏了30%的本金。
他不设止损、逆势加仓、赌消息，能投诉他？退回订购费吗？
请各位指教，如何提高跟单水平？跟单要注意什么?有哪些好信号？ 欢迎来信加我QQ交流(ngn2010@163.com)。
今天看到 insane007的截图，是9月30日的截图。
另外一张是今天截图。
