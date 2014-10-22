订阅费用支付问题
我的收费信号被人订阅了，有的人订阅后资金直接到我账户了，有的人订阅后后台支付页面那里字体是倾斜，灰色的，也就是还没到账的，请问大虾们这是怎么回事
订阅信号问题变得有些奇怪,在不同的平台却找不到相同的订阅信号源,要是能在MT4平台终端添加信号搜索栏就放便多了.
fanzou:请问你这个问题解决了吗？我现在的也是
官网规则是在订阅期限结束后，或订阅者主动退订，才解冻你的订阅费（冻结资金是斜体）。
至于那些很快解冻的，都是订阅后，觉得不合适，立刻放弃的。
根据官网规则，只要不是官网的技术问题，所有支付款项一律不退。
呵呵，你赚到了！
zhong:的确是这样，感觉像是有所删减，不同的交易平台信号列表不一样
