我无法购买虚拟服务器，请问是什么原因，截图在附件里 新评论 Zhengdong Gao 2021.04.07 04:24 我无法购买虚拟服务器，请问是什么原因，有知道的吗，谢谢， Ziheng Zhuang 2021.04.07 04:52 #1 网络的问题，你电脑链接官方服务器失败。 等会或者换个网络再试。 如果网络没有问题，是这样的： Hung Wen Lin 2021.04.07 17:06 #2 你要先註冊一個MQL的帳戶並且登入才行 [删除] 2021.05.11 11:19 #3 Zhengdong Gao: 我无法购买虚拟服务器，请问是什么原因，有知道的吗，谢谢， IO很好用 我用的也挺顺的
