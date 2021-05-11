我无法购买虚拟服务器，请问是什么原因，截图在附件里

我无法购买虚拟服务器，请问是什么原因，有知道的吗，谢谢，

网络的问题，你电脑链接官方服务器失败。

等会或者换个网络再试。

如果网络没有问题，是这样的：

 

你要先註冊一個MQL的帳戶並且登入才行

1

2

Zhengdong Gao:

IO很好用 我用的也挺顺的
