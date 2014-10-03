大家对沪港通有什么看法？会买入中国股票吗？
What do you think we pass on Shanghai and Hong Kong? Will buy Chinese stocks it?
- Eurusd/gbpusd
- SendMail() not working in EA
- Right time to buy EUR/USD
你的看法是...?
song_song:
你的看法是...?肯定会的
你的看法是...?肯定会的
这毕竟对国外成熟市场的投资者，又一个捡钱的机会
//---转叶檀微博文章
媒体披露，港交所已正式敲定沪港通市场联网演习时间，将于8月下旬至9月中旬组织首批沪港通参与机构进行一次连接测试及两次市场演习，以确认在沪港通正式推出时交易系统已准备就绪。
沪港通政策成为大盘蓝筹股的输血站。
沪股通交易标的为上证180、上证380以及沪市A+H股，共568只。
港股通标的为恒生综合大型股指数、中型股指数，以及沪港两地上市的A+H股公司，共266只。
沪港通从理论上为标的公司输送了巨额资金，沪股通和港股通的投资者都需要通过内地证券公司来实现委托和交收，
沪股通总额度为3000亿元，每日额度为130亿元；
港股通总额度为2500亿元，每日额度为105亿元，
表面上看来只有区区130元，但每日轧差计算，如果市场景气，投资额将远超这百亿元范围。
沪港通推出之际，是一次极好的投机机会，会让很多人一认暴富。
但是，历经A股市场长期折磨还能保留元气的投资者，对沪港通的意义会有深刻的体会。
事实上，沪港通不仅是股市投机机会，还是人民币国际化的一环，是吸纳境外资金入增内的契机，是人民币加强与港币也即美元联系的机会。
一张图看懂什么是沪港通
是人民币国际化的又一步。美元的地位将逐渐减弱