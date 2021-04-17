谁可以帮忙编写一个mt4简单的ea
ysjkhfwb:可以到自由工作者發佈委托
我可以任意指定一个价格， 收盘价格平仓；或者是价格到多少时，可以实时平仓
有没有这样的指标，设置个参数，我自由调整，可以确定是多还是空平仓；
ysjkhfwb:
指标是肯定没有的了。
因为指标其实不具备交易的功能，这类的虽然和指标也很像不过其实是具备交易功能的叫EA，就能给弄的妥妥的。
虽然一班二班三班……还是不能盈利的，但是弄好了还是很有用处的哦~~
ysjkhfwb:你要的這個功能MT4 本身下單時就有了啦
附加的文件：
1111111.png 130 kb
ysjkhfwb:
去“自由职业者”板块去发布您的需求！这是最快的解决方式。
花钱找人写一个EA就行了
