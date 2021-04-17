谁可以帮忙编写一个mt4简单的ea

有没有这样的指标，设置个参数，我自由调整，可以确定是多还是空平仓；

我可以任意指定一个价格， 收盘价格平仓；或者是价格到多少时，可以实时平仓  


 
可以到自由工作者發佈委托 
 
指标是肯定没有的了。

因为指标其实不具备交易的功能，这类的虽然和指标也很像不过其实是具备交易功能的叫EA，就能给弄的妥妥的。

虽然一班二班三班……还是不能盈利的，但是弄好了还是很有用处的哦~~

 
你要的這個功能MT4 本身下單時就有了啦
附加的文件：
1111111.png  130 kb
 
去“自由职业者”板块去发布您的需求！这是最快的解决方式。

 

花钱找人写一个EA就行了
