mql5设置的个人安全信息，手机丢失了如何更新手机号？
我试了更新手机号信息，但验证码会双重验证，分别发送到新手机和旧手机，问题是我的旧手机丢失了，怎样收验证码？关于账户申诉，方式非常多：有效证件，注册邮箱，安全问题预设，等等都可以。
Sakya Cherie:
我试了更新手机号信息，但验证码会双重验证，分别发送到新手机和旧手机，问题是我的旧手机丢失了，怎样收验证码？关于账户申诉，方式非常多：有效证件，注册邮箱，安全问题预设，等等都可以。
我试了更新手机号信息，但验证码会双重验证，分别发送到新手机和旧手机，问题是我的旧手机丢失了，怎样收验证码？关于账户申诉，方式非常多：有效证件，注册邮箱，安全问题预设，等等都可以。
可以提交服务台解决您的问题
Tiecheng Fu:
可以提交服务台解决您的问题
服务台是哪里？提交的工单并没有账户管理修改选项，只有财务、主机等等。
Sakya Cherie:
服务台是哪里？提交的工单并没有账户管理修改选项，只有财务、主机等等。
個人資料夾裡
你这个Case属于特殊对应，随便选一个说明情况就好。
Sakya Cherie:
我试了更新手机号信息，但验证码会双重验证，分别发送到新手机和旧手机，问题是我的旧手机丢失了，怎样收验证码？关于账户申诉，方式非常多：有效证件，注册邮箱，安全问题预设，等等都可以。
我试了更新手机号信息，但验证码会双重验证，分别发送到新手机和旧手机，问题是我的旧手机丢失了，怎样收验证码？关于账户申诉，方式非常多：有效证件，注册邮箱，安全问题预设，等等都可以。
手机丢了，卡不能补回来吗？
我们这边手机和卡都是分离的，嘿嘿~~
外地卡需要回到当地补办
Sakya Cherie:回到当初办卡所在地补办卡
我试了更新手机号信息，但验证码会双重验证，分别发送到新手机和旧手机，问题是我的旧手机丢失了，怎样收验证码？关于账户申诉，方式非常多：有效证件，注册邮箱，安全问题预设，等等都可以。
我试了更新手机号信息，但验证码会双重验证，分别发送到新手机和旧手机，问题是我的旧手机丢失了，怎样收验证码？关于账户申诉，方式非常多：有效证件，注册邮箱，安全问题预设，等等都可以。