mql5设置的个人安全信息，手机丢失了如何更新手机号？

新评论
 
我试了更新手机号信息，但验证码会双重验证，分别发送到新手机和旧手机，问题是我的旧手机丢失了，怎样收验证码？关于账户申诉，方式非常多：有效证件，注册邮箱，安全问题预设，等等都可以。
 
Sakya Cherie:
我试了更新手机号信息，但验证码会双重验证，分别发送到新手机和旧手机，问题是我的旧手机丢失了，怎样收验证码？关于账户申诉，方式非常多：有效证件，注册邮箱，安全问题预设，等等都可以。

可以提交服务台解决您的问题

 
Tiecheng Fu:

可以提交服务台解决您的问题

服务台是哪里？提交的工单并没有账户管理修改选项，只有财务、主机等等。

 
Sakya Cherie:

服务台是哪里？提交的工单并没有账户管理修改选项，只有财务、主机等等。

個人資料夾裡

Photo1

 
你这个Case属于特殊对应，随便选一个说明情况就好。
 
Sakya Cherie:
我试了更新手机号信息，但验证码会双重验证，分别发送到新手机和旧手机，问题是我的旧手机丢失了，怎样收验证码？关于账户申诉，方式非常多：有效证件，注册邮箱，安全问题预设，等等都可以。

手机丢了，卡不能补回来吗？

我们这边手机和卡都是分离的，嘿嘿~~

 
外地卡需要回到当地补办
 
Sakya Cherie:
我试了更新手机号信息，但验证码会双重验证，分别发送到新手机和旧手机，问题是我的旧手机丢失了，怎样收验证码？关于账户申诉，方式非常多：有效证件，注册邮箱，安全问题预设，等等都可以。
回到当初办卡所在地补办卡
新评论