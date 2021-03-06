有MT4的面板开发参考吗？
MT5官方提供了一个默认的Controls.mq5，默认封装并引用了很多类，然后可以生成面板，有单选框、复选框、滚动条等等。
虽然MT4也有类似的Include类库，但是不完全一样。
没有太深的C++基础，开发这种面板真是头大，想问下大伙有没有类似的封装好的文件可以分享下。
个人开发过这种用mt5官方标准库面板的产品，有利有弊吧，的确麻烦一些，灵活性也不好， 而且mt4面板类库还有bugs，需要自己去修复，不建议用这个mql5标准库类库去搞面板。
mql5官网内有文章介绍过国外汇友分享的面板类库，名字叫“EasyAndFastGUI”，要比mt5自带的面板类库好用的多，仅供参考！
个人开发过这种mt5官方标准库面板，有利有弊，相对比较麻烦，灵活性也不好， 而且mt4面板类库还有bugs，需要自己去修复，不建议用这个标准库类库去搞面板
mql5官网内有文章介绍过国外汇友分享的面板类库，名字叫“EasyAndFastGUI”，要比mt5自带的面板类库好用的多，仅供参考！
个人开发过这种mt5官方标准库面板，有利有弊，相对比较麻烦，灵活性也不好， 而且mt4面板类库还有bugs，需要自己去修复，不建议用这个标准库类库去搞面板
mql5官网内有文章介绍过国外汇友分享的面板类库，名字叫“EasyAndFastGUI”，要比mt5自带的面板类库好用的多，仅供参考！
得到有用的信息 感謝分享
个人开发过这种用mt5官方标准库面板的产品，有利有弊吧，的确麻烦一些，灵活性也不好， 而且mt4面板类库还有bugs，需要自己去修复，不建议用这个mql5标准库类库去搞面板。
mql5官网内有文章介绍过国外汇友分享的面板类库，名字叫“EasyAndFastGUI”，要比mt5自带的面板类库好用的多，仅供参考！
我就一直很好奇，面板到底是干什么用的……
能把你们开发的面板截个图分享一下吗？然后我看看我是否也需要~~
我就一直很好奇，面板到底是干什么用的……
能把你们开发的面板截个图分享一下吗？然后我看看我是否也
你可以把面板看做是多个脚本和简单EA的大集合体，一般适合手动或半自动交易，能提高你交易的效率和速度，当然了面板也分很多种类，例如风控面板，交易面板等等
这是我自己用的一个交易面板，仅供参考
你可以把面板看做是多个脚本和简单EA的大集合体，一般适合手动或半自动交易，能提高你交易的效率和速度，当然了面板也分很多种类，例如风控面板，交易面板等等
这是我自己用的一个交易面板，仅供参考
感谢分享确实也不错 ，只是我大多数都用不到：手数，挂单相关，反手列表的，都用不到
感谢分享确实也不错 ，只是我大多数都用不到：手数，挂单相关，反手列表的，都用不到
多种点数尾随 自动移止损
你可以把面板看做是多个脚本和简单EA的大集合体，一般适合手动或半自动交易，能提高你交易的效率和速度，当然了面板也分很多种类，例如风控面板，交易面板等等
这是我自己用的一个交易面板，仅供参考
厲害了我的哥 基本的交易手法全部都包羅這個面板
厲害了我的哥 基本的交易手法全部都包羅這個面版
这个面板功能比较全面
MT5官方提供了一个默认的Controls.mq5，默认封装并引用了很多类，然后可以生成面板，有单选框、复选框、滚动条等等。
虽然MT4也有类似的Include类库，但是不完全一样。
没有太深的C++基础，开发这种面板真是头大，想问下大伙有没有类似的封装好的文件可以分享下。