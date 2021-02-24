止盈未被触发是怎么回事？ - 页 2

不同的平台 交易規則是不一樣的

可以參少一下交易品種的規格 

有很多正規個平台是有休市清算的時間 

或可以自行參考紐交所的交易時間 一樣有短暫的休市時間

另外 周一開盤的流動性通常都很低 所以容易造成距離較大的滑點

甚至於無法觸發止損或是止盈(通常是無法觸發止盈 但是可以觸發止損) 所以有很多的交易員持倉不會跨週

或者是止損止盈回設置在不容易被掃的位置

早些年有某品種 某央行經常性的在週一製造價格 來回掃損 掃完後再讓市場回復正常

不確定樓主是否遇到的是黑平台 我也不是替平台在說話

只是分享一些客觀一點的概念給各位

要真是黑平台 遇到類似這樣的情況 也只能說 平台用了合情合規的市場條件 創造了對交易者不公平的條件

 

以前还真没注意这个，今天才稍微仔细的看了一下我的也是这样（并不是所谓“外汇是24小时交易的”，哈哈）

好在，我的烂平台，报价和交易时间完全一致，看来我一直没换平台也没换MT5是对的，哈哈！

ps：以后谁要在和我说“外汇是24小时（多空都能赚）”我就和谁急，哈哈哈哈~~

果然有那么3~5分钟，或者依照平台不同？反正是一小段时间是不能交易的！

触发sl 或tp 还是要依行情实际的价格是什么的，sl or tp 不是保证成交价
 
Xiong Luo:

咨询了平台，说是每天的开盘5分钟和收盘5到10分钟，不能交易。能看到报价，不能交易，这个对EA来说，确实是个坑。

真是第一次聽見這些開收盤前後仍不能交易，最最最奇怪就是收盤5到10分鐘，究竟是5分鐘還是10分鐘，時間不能定，即是什麼時候收盤也不知道！
 
X502:
真是第一次聽見這些開收盤前後仍不能交易，最最最奇怪就是收盤5到10分鐘，究竟是5分鐘還是10分鐘，時間不能定，即是什麼時候收盤也不知道！

都貼圖了 自己看一下 每家平台休市時間不一樣

