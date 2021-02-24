止盈未被触发是怎么回事？ - 页 2 12 新评论 Hung Wen Lin 2021.02.02 16:26 #11 不同的平台 交易規則是不一樣的 可以參少一下交易品種的規格 有很多正規個平台是有休市清算的時間 或可以自行參考紐交所的交易時間 一樣有短暫的休市時間 另外 周一開盤的流動性通常都很低 所以容易造成距離較大的滑點 甚至於無法觸發止損或是止盈(通常是無法觸發止盈 但是可以觸發止損) 所以有很多的交易員持倉不會跨週 或者是止損止盈回設置在不容易被掃的位置 早些年有某品種 某央行經常性的在週一製造價格 來回掃損 掃完後再讓市場回復正常 不確定樓主是否遇到的是黑平台 我也不是替平台在說話 只是分享一些客觀一點的概念給各位 要真是黑平台 遇到類似這樣的情況 也只能說 平台用了合情合規的市場條件 創造了對交易者不公平的條件 redmountain 2021.02.03 08:43 #12 以前还真没注意这个，今天才稍微仔细的看了一下我的也是这样（并不是所谓“外汇是24小时交易的”，哈哈） 好在，我的烂平台，报价和交易时间完全一致，看来我一直没换平台也没换MT5是对的，哈哈！ ps：以后谁要在和我说“外汇是24小时（多空都能赚）”我就和谁急，哈哈哈哈~~ 果然有那么3~5分钟，或者依照平台不同？反正是一小段时间是不能交易的！ [删除] 2021.02.23 02:14 #13 触发sl 或tp 还是要依行情实际的价格是什么的，sl or tp 不是保证成交价 X502 2021.02.24 01:15 #14 Xiong Luo: 咨询了平台，说是每天的开盘5分钟和收盘5到10分钟，不能交易。能看到报价，不能交易，这个对EA来说，确实是个坑。真是第一次聽見這些開收盤前後仍不能交易，最最最奇怪就是收盤5到10分鐘，究竟是5分鐘還是10分鐘，時間不能定，即是什麼時候收盤也不知道！ Hung Wen Lin 2021.02.24 02:48 #15 X502: 真是第一次聽見這些開收盤前後仍不能交易，最最最奇怪就是收盤5到10分鐘，究竟是5分鐘還是10分鐘，時間不能定，即是什麼時候收盤也不知道！ 都貼圖了 自己看一下 每家平台休市時間不一樣 12 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
