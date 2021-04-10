求一个一键双向开仓的EA
条件很简单，就是按一下多空同时下单，然后可以设置手数，再没别的要求
自己去市场花点钱叫人帮忙做一个出来吧，现在的人都很自私的，一脸冷漠。
sancao:
条件很简单，就是按一下多空同时下单，然后可以设置手数，再没别的要求
条件很简单，就是按一下多空同时下单，然后可以设置手数，再没别的要求
去找一个编程群，群里发个红包，意思一下，这种简单的EA很多人会帮你的
sancao:你说的应该是一个脚本。 这很简单，不知你要这个有何用途。给你现编一个，用不了几分钟。
条件很简单，就是按一下多空同时下单，然后可以设置手数，再没别的要求
条件很简单，就是按一下多空同时下单，然后可以设置手数，再没别的要求
Nianfu Li:
你说的应该是一个脚本。 这很简单，不知你要这个有何用途。给你现编一个，用不了几分钟。
你说的应该是一个脚本。 这很简单，不知你要这个有何用途。给你现编一个，用不了几分钟。
举手之劳，手留余香，赞！
都说没有别的要求，但弄完了，大多数人都要求不断……
Nianfu Li:
你说的应该是一个脚本。 这很简单，不知你要这个有何用途。给你现编一个，用不了几分钟。
你说的应该是一个脚本。 这很简单，不知你要这个有何用途。给你现编一个，用不了几分钟。
前辈，帮别人没问题，但是论坛有规则，不允许留ＥＸ文件。
我整理一下，别见怪