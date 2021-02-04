新版本的代码输入自动补全问题
Jiayou Hu:
这个版本代码提示功能是不是有问题，自己写的类，输入 . 之后没有任何东西出来，以前版本是好的。
#include "TPoint.mqh"
TPoint *aa = new TPoint();
aa.
常规类型，如字符串还是可以的
没发现这个问题，我这边是正常的，版本2755
Tiecheng Fu:
明明上面就是变量定义，这都无效，官方好像也不支持版本回退？这种问题，太影响开发效率了
定义完类之后，点下编译。
Feng Guozheng:
都是范的“低级错误”，没办法 ；）
Tiecheng Fu:
问题终于找到了，项目比较复杂，当前的类引用了很多其他类，其中有个类又依赖当前类，发生了相互依赖，简单来说就是A引用B，B引用C，C引用了A，导致A无效。一般正常情况下无需编译，代码保存一下就可以了。
