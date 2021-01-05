求助 无法跟随开单
我订阅了信号并续费第二个月 第一个月还可以正常跟随开单 续费后就不在跟随开单，今天为新mt4账户订阅了信号还是不跟随开单。
日志里就每隔几分钟就提示：
2021.01.05 09:28:02.822 '80010685': Signal - connecting to signal server
2021.01.05 09:32:46.014 '80010685': Signal - connecting to signal server
2021.01.05 09:37:46.115 '80010685': Signal - connecting to signal server
2021.01.05 09:42:46.291 '80010685': Signal - connecting to signal server
2021.01.05 09:47:46.434 '80010685': Signal - connecting to signal server
就这样一直重复。
附加的文件：
8r.PNG 39 kb
Qiang Gu:
@Liu Li Gang 先检查一下自己的网络是不是有问题。
我模拟账户订阅了免费信号都是可以跟随开单的 所以应该和网络无关
Liu Li Gang:
先检查一下网络连接的质量。