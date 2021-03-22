MT5莫名链接不到服务器
12.14的时候我还可以正常使用MT5，但是从12.15开始， 我的MT5就不能使用了重新安装了也不可以，但MT4可以正常使用。请大家帮帮我 ， 该怎样修复？
有没有遇到相同问题的朋友，账号密码都对，但是就是连接不到服务器
可以看看Log
Keng Li:
日志上面描述是这样子的
日志上面描述是这样子的
這是連不上平台的交易服務器 不是連不上MQL
看一下右下方是不是帳號錯誤 或是問一下交易平台
账号从客服那里确认过 ， 家里其他电脑可以登录，不能登录的这台电脑，我就记得使用了一款一键平仓的ea后， 就在也链接不到交易服务器了
Keng Li:
账号从客服那里确认过 ， 家里其他电脑可以登录，不能登录的这台电脑，我就记得使用了一款一键平仓的ea后， 就在也链接不到交易服务器了
账号从客服那里确认过 ， 家里其他电脑可以登录，不能登录的这台电脑，我就记得使用了一款一键平仓的ea后， 就在也链接不到交易服务器了
看一下右下方是否是帳戶或密碼錯誤 正常連接是如下方的圖示
如果沒顯示錯誤可以切換一下連接點 重新掃描然後選擇有Ping數值的點
Keng Li:
只有这些选项
目前的情况就是：
服务器常处于加载状态，显示不出来服务器列表
点击后
只有这些选项
我的win10系统跟你一样，不知怎么解决
Keng Li:
12.14的时候我还可以正常使用MT5，但是从12.15开始， 我的MT5就不能使用了重新安装了也不可以，但MT4可以正常使用。请大家帮帮我 ， 该怎样修复？
12.14的时候我还可以正常使用MT5，但是从12.15开始， 我的MT5就不能使用了重新安装了也不可以，但MT4可以正常使用。请大家帮帮我 ， 该怎样修复？
是不是demo到期了，重新开立个demo，以排除到期情况
Tiecheng Fu:
是不是demo到期了，重新开立个demo，以排除到期情况
我的不是，就是win10的问题