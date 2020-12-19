一个MQL4常量问题
怎么正确使用 TERMINAL_SCREEN_DPI 常量？求懂的大神详细解说下。谢谢！
高清4K屏分辨率的问题，要转换下分辨率，把你的问题写在这里，其他人也能学习到。
Ziheng Zhuang:
比如创建的标签、EDIT框、按钮和矩形框等，在程序中写入的数字分别为（起点坐标和大小）标签：10,10,50,20 EDIT框：52,10,50,20 按钮：10,30,50,20 矩形框：8,8,120,100 很显然，这个标签和EDIT框是在一行上，且是从标签框结束后的2像素开始绘制。这在我的电脑上显示正常，但放朋友的另一电脑上时，标签的显示就可能不完整了，也就是EIDIT框的起点坐标可能会覆盖标签。想问的是：如何利用这个DPI来实现简单快速换算，不用在程序里一个一个的修改相应的起点坐标？
另外：如果这个标签、EDIT框等的宽度、高度想在#define 中预定义，比如 #define LABEL_WIDTH (48) #define LABEL_HEIGHT (18) 等，那这个48宽和18的高又怎么通过DPI的这个常量来换算呢？——谢谢
//高清/4K屏,需要计算一个转换比例SCALE double SCALE=TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI)/96.0; int x = 52,y = 10, w= 50,h = 20; x = int(x*SCALE); y = int(y*SCALE); w = int(w*SCALE); h = int(h*SCALE); CreateEdit(x,y,w,h);
为什么你看着这个参考文档，还是不会编写呢？文档写的是云里雾里，看完文档你还是不知道怎么用这个DPI。
计算机编程中，整数相除结果只能是整数，小数部分抛弃了，比如 15/10 = 1 而不是1.5，只有15.0/10 或者15/10.0才是1.5
哈哈，表示看来是i因为我没有高清屏，所以似乎没遇到类似问题
没有高清屏，这个函数估计很长时间用不到