MQL5购买的信号被禁止复制，求大神帮助！！！
市場報價裡面沒有你要跟的品種"NZDJPY"
可以退款
市場報價裡新增"NZDJPY"應該就可以進行跟單了
Hung Wen Lin:
我的交易品种里是有NZDJPY的
Hung Wen Lin:
报价里是有NZDJPY的
jessesheng:
系統顯示 NZDJPY在你的平台是不能交易的
有些平台提供報價但是沒提供交易 你可以先手動是看看是否能交易NZDJPY
Hung Wen Lin:
是可以交易的，因为信号提供者不只是做这一个品种，其它的品种，我也是复制不了的。
de_liu hua:
如何退款呢？
你好，我在MQL5上订阅了信号，并购买了VPS服务，但是现在通过VPS的日志提示，我被禁止复制交易信号，请问这是什么原因？ 期待你的回复，谢谢
是否和我的账号资金与信号提供者的资金多少有关？
2020.12.15 16:31:14.748 Signal '5248200': signal copying for 'NZDJPY' is prohibited by your broker