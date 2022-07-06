EA 奔溃了如何实现自动重启？
EA在正常运行过程中，万一程序某个BUG或极端数据导致EA奔溃了，但还有持仓，这种情况发生了其实非常严重，因为没有监控报警，更不可能一直在电脑前盯着，所以也不知道EA什么时候就挂了，会导致不可预估的风险。如何让EA在崩溃后能够快速自动重新加载到图表继续工作？或者有没有一种机制，像守护进程一样，一个实例挂了立即启动新的实例，确保EA一直在运行？求大神或官方能提供解决方案？非常重要！！！
补充1： 官方提供了移除EA的函数，不支持加载EA的函数
ExpertRemove
函数停止 EA交易 并从图表中卸载。
补充2：官方提供了一个叫服务的东东，其实到今天我也没搞懂这个服务怎么玩，官方明确指出服务中禁止的函数 ExpertRemove ,我想如果有加载的函数，服务也无法实现和解决守护问题
以下是官方文档提供对服务的介绍， 官网提供的这个示例，也完全看不懂，服务做了什么？
加载和卸载服务
如果服务在程序端关闭时启动，那么在启动程序端后立即加载这些服务。服务在完成工作后被立即卸载。
服务有一个OnStart()处理程序，在此程序中，您可以实现无休止的数据接收和处理循环，例如使用网络函数创建和更新自定义交易品种。
与EA交易、指标和脚本不同，服务并不绑定特定的图表，因此为其启动提供一个单独的机制。使用“添加服务”命令，在导航中创建一个新服务实例。可以使用对应的实例菜单启动、停止和移除服务实例。要管理所有实例，请使用服务菜单。
为了更好地理解EA交易的操作，我们推荐如下的EA交易编译代码，并执行装载/卸载，模板转变，样本转变，事件表转变等等：
示例：
可以通过加载模板的函数加载EA。
谢谢，这是一个解决方案
如果你的EA设计缜密，通过了回测测试，并且测试日志没有错误，理论上出现崩溃的概率为0，EA奔溃的原因一般都是逻辑错误，或特例情况没有考虑周全，但这并不是EA的错，是编程人员的错误，所以设计一个自动加载EA函数没有意义，可以通过其它间接方式解决
同意樓上的說法 如果邏輯上沒問題原則上是不會出現崩潰的
提供兩個我常犯的錯誤 在編譯或回測時通常沒問題 但是上了實盤或模擬就會出現崩潰
1/. 計算式除數為零
Ex. z=a+b/c;
X=y/z;
z為變量 沒考慮到計算後會成為零
2/. 暫存器超出範圍
Ex for(int i=OrdersTotal();i>=0;i--)
z=Close[i-1];
z超出了計算範圍
看你的意思你所谓的崩溃就是“EA自己从图表卸载了”，这种情况除非是你的程序有问题，否则不会发生。
EA如果出现了运行时的严重错误，比如数组越界，做除法时分母是0，还有就是堆上new出来的对象没有释放导致内存泄漏，将会导致EA从图表自动卸载。
我的EA挂了大半年，没有出现任何问题， 只要注意这几点，就不会发生崩溃。
我的程序 占用内存一直在涨 有没有好的办法
有没单位时间重新载入EA的函数
稀奇，EA还能崩溃。
肯定是EA里哪段代码有问题，不具严谨性。
