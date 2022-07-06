EA 奔溃了如何实现自动重启？

EA在正常运行过程中，万一程序某个BUG或极端数据导致EA奔溃了，但还有持仓，这种情况发生了其实非常严重，因为没有监控报警，更不可能一直在电脑前盯着，所以也不知道EA什么时候就挂了，会导致不可预估的风险。如何让EA在崩溃后能够快速自动重新加载到图表继续工作？或者有没有一种机制，像守护进程一样，一个实例挂了立即启动新的实例，确保EA一直在运行？求大神或官方能提供解决方案？非常重要！！！


补充1： 官方提供了移除EA的函数，不支持加载EA的函数

ExpertRemove

函数停止 EA交易 并从图表中卸载。


补充2：官方提供了一个叫服务的东东，其实到今天我也没搞懂这个服务怎么玩，官方明确指出服务中禁止的函数 ExpertRemove ,我想如果有加载的函数，服务也无法实现和解决守护问题


以下是官方文档提供对服务的介绍， 官网提供的这个示例，也完全看不懂，服务做了什么？


加载和卸载服务

如果服务在程序端关闭时启动，那么在启动程序端后立即加载这些服务。服务在完成工作后被立即卸载。

服务有一个OnStart()处理程序，在此程序中，您可以实现无休止的数据接收和处理循环，例如使用网络函数创建和更新自定义交易品种。

与EA交易、指标和脚本不同，服务并不绑定特定的图表，因此为其启动提供一个单独的机制。使用“添加服务”命令，在导航中创建一个新服务实例。可以使用对应的实例菜单启动、停止和移除服务实例。要管理所有实例，请使用服务菜单。

 

为了更好地理解EA交易的操作，我们推荐如下的EA交易编译代码，并执行装载/卸载，模板转变，样本转变，事件表转变等等：

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   TestExpert.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
class CTestClass
  {
public:  
   CTestClass() { Print("CTestClass constructor"); }
   ~CTestClass() { Print("CTestClass destructor"); }
  };
CTestClass global;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家初始化函数                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   Print("Initialisation");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家无法初始化函数                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   Print("Deinitialisation with reason",reason);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家订单号函数                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
 
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
可以通过加载模板的函数加载EA。
 
Nianfu Li:
可以通过加载模板的函数加载EA。

谢谢，这是一个解决方案

 
如果你的EA设计缜密，通过了回测测试，并且测试日志没有错误，理论上出现崩溃的概率为0，EA奔溃的原因一般都是逻辑错误，或特例情况没有考虑周全，但这并不是EA的错，是编程人员的错误，所以设计一个自动加载EA函数没有意义，可以通过其它间接方式解决

 

同意樓上的說法 如果邏輯上沒問題原則上是不會出現崩潰的

提供兩個我常犯的錯誤 在編譯或回測時通常沒問題 但是上了實盤或模擬就會出現崩潰

1/. 計算式除數為零 

      Ex. z=a+b/c;

            X=y/z; 

      z為變量 沒考慮到計算後會成為零

2/. 暫存器超出範圍

     Ex  for(int i=OrdersTotal();i>=0;i--)

             z=Close[i-1];

        z超出了計算範圍

 

看你的意思你所谓的崩溃就是“EA自己从图表卸载了”，这种情况除非是你的程序有问题，否则不会发生。

EA如果出现了运行时的严重错误，比如数组越界，做除法时分母是0，还有就是堆上new出来的对象没有释放导致内存泄漏，将会导致EA从图表自动卸载。

我的EA挂了大半年，没有出现任何问题， 只要注意这几点，就不会发生崩溃。

 
谢谢大神们的回复，我也知道正常情况下不会出现Crush的情况，但从程序的稳定性和健壮性来说，有实时的系统监控，并且能在很短时间内自动恢复重启等机制是必不可少的，再好的系统都不可能100%保证，当然最好不出任何问题。
 

我的程序 占用内存一直在涨 有没有好的办法

有没单位时间重新载入EA的函数


 
my15605613828 #:

我的程序 占用内存一直在涨 有没有好的办法

有没单位时间重新载入EA的函数


浏览程序，看看问题出在哪里。

 

稀奇，EA还能崩溃。

肯定是EA里哪段代码有问题，不具严谨性。

