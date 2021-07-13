是不是有人操作我的账户？
今天偶然发现MT4日志中有些这样的日志。可以确定不是我自己弄的，是不是平台有人在后台操作？？？
04:00:00.122 '96071906': close order #85047812 sell 2.00 XAUUSD at 1900.72 sl: 0.00 tp: 0.00 at price 1899.76
1 04:00:00.496 '96071906': order #85047812 sell 2.00 XAUUSD closing at 1899.76 failed [Off quotes]
0 04:00:00.496 '96071906': close order #85047812 sell 2.00 XAUUSD at 1900.72 sl: 0.00 tp: 0.00 at price 1899.91
1 04:00:00.843 '96071906': order #85047812 sell 2.00 XAUUSD closing at 1899.91 failed [Off quotes]
0 04:00:00.843 '96071906': close order #85047812 sell 2.00 XAUUSD at 1900.72 sl: 0.00 tp: 0.00 at price 1899.95
1 04:00:01.180 '96071906': order #85047812 sell 2.00 XAUUSD closing at 1899.95 failed [Off quotes]
0 04:00:01.180 '96071906': close order #85047812 sell 2.00 XAUUSD at 1900.72 sl: 0.00 tp: 0.00 at price 1900.03
0 04:00:01.523 '96071906': order #85047812 sell 2.00 XAUUSD at 1900.72 sl: 0.00 tp: 0.00 closed at price 1900.05
0 04:00:01.525 '96071906': close order #85053764 sell 2.00 XAUUSD at 1899.35 sl: 0.00 tp: 1892.00 at price 1900.05
可能是平台作弊。
也有可能是某个图表里有EA。
可能是平台作弊。
我也曾經想過平台會不會這樣作弊 後來仔細研究後 覺得這種可能性不大
平台這樣操作 實屬犯罪行為 除非平台的設置是以犯罪為目的
另外 MQL在密碼的設計上 有一定的安全性 平台也不是那摩容易破解的 除非用的不是正版的MT4 MT5 或者是沒改過平台發放的初始密碼
平台能合規的作弊 就是利用滑點 網路對接不上 沒有市場報價等等 這種讓人很難接受但是又必須接受的方法
這種不合規的作弊 不可能去操作
自己不清楚的情况下，加载了EA操作，和平台没关系，平台要搞你，不会用这么低级的手段的
不得不说 多数人都有“被迫害妄想症”
一有点什么情况 都认为是平台在搞鬼，平台真的犯不上去用这种低级手段搞客户。
除非小盘子，来一个割一个。
