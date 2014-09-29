JP77怎么突然不可订阅了？
他出金了，失去一大部分资金后，当前的浮亏比例就变大了，然后就成为不可订阅了...
网站问题吧
不知MQL5的跟单平台，跟单机制，有个更加可怕的猜测，是JP这个成绩根本是杜撰出来的，做个黑平台骗取他人开户和赚取订阅金。这三个月少说也有十万八万刀了。在MQL5上就是三月份的成绩有迹可依，
猜测真可怕...
上次的一个异常情况是JP的两笔交易价格静止了大半天，后来也没看到他有什么解释。这次又来一次，，搞不懂为什么他的开仓为什么突然加了10倍。原来1手的量变成了十手
应该是显示的问题，你看看历史交易记录，都是十手...
一向都是10为单位，不过实际只是1手，有历史纪录你算下吧，，这次的10是真的变成10手了，所以跑出1万8的浮亏出来
额...那就真不知道出什么问题了...
当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
估计平台出问题了 他的10手=1标准手 mql5里面显示的金额不对 myfxbook显示也不对了
http://www.myfxbook.com/members/autotrade/johnpaul77/786533
截至北京时间2014.08.18 早4:55，JP77信号消失一个多小时了。发现是不可订阅了。
这是传说中的卷款跑路了？数百跟单者咋办？