MetaEditor 烦人的设计
Jiayou Hu:
MT5 MetaEditor 代码写的好好的，一保存代码，只要鼠标滚动，变成调整字体大小，只能手动改回来，这个功能对别人来说可能觉得很酷，但对我来说，我已经无法忍受了，因为每天都会误触发很多次，实在受不了，希望官方能增加一个可以关闭的入口，感谢！
应该是你个人的问题，或者鼠标驱动问题，建议换个普通鼠标试一试
應該是鼠標滾輪設置成放大縮小的關係吧
我用初始設定 滾動是PageUP PageDown
你應該是繪圖或是遊戲需求 更改過鼠標的設定
正常情况下 ctrl+滚动调整字体，看看键盘是不是有问题.
表示没有用过这么高级的鼠标？没遇到过类似问题
Tiecheng Fu:
应该是你个人的问题，或者鼠标驱动问题，建议换个普通鼠标试一试
我是苹果鼠标，正常情况下不会发生，就是Ctrl+S 的同时，鼠标触摸控制上下滚动代码的时候，编辑器出现更改字体大小
我也遇到过几次，不知道碰到什么键了，字体大小就突然改变了，确实很烦人。
这个问题也无法重现，也无法提交bug。
增加一个check box确实很有必要。
