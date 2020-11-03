求助，请教一个问题（关于指标获取）

新评论
 

关于MACD等柱形指标，判断在0轴下和0轴上怎么判断？

//--- 用于计算的主循环

   for(i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++)

     {

      ExtAOBuffer[i]=ExtFastBuffer[i]-ExtSlowBuffer[i];

      if(ExtAOBuffer[i]>ExtAOBuffer[i-1])ExtColorBuffer[i]=0.0; // set color Green

      else                               ExtColorBuffer[i]=1.0; // set color Red

     }

这是文档中的位置，也是我想加在这里的判断，请问如何取值判断？

 

在你的for循环里例如

if(ExtAOBuffer[i]>0)  

 ExtColorBuffer[i]=0；

else 

 ExtColorBuffer[i]=1;
 
Renjun Gu:

在你的for循环里例如

if(ExtAOBuffer[i]>0)  

 ExtColorBuffer[i]=0；

else 

 ExtColorBuffer[i]=1;

感谢你的回答解决我的疑惑

 
Renjun Gu:

在你的for循环里例如

if(ExtAOBuffer[i]>0)  

 ExtColorBuffer[i]=0；

else 

 ExtColorBuffer[i]=1;

请问我想寻找在0轴之上 第一个位置应该怎么判断？像我发的图

 
xixi0925:

请问我想寻找在0轴之上 第一个位置应该怎么判断？像我发的图

double p=0;

if(ExtAOBuffer[i]> ExtAOBuffer[i-1] &&  ExtAOBuffer[i]>0 &&  ExtAOBuffer[i-1]<0 )

   p= ExtAOBuffer[i];   

 
谢谢
新评论