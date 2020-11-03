求助，请教一个问题（关于指标获取）
在你的for循环里例如
if(ExtAOBuffer[i]>0)
ExtColorBuffer[i]=0；
elseExtColorBuffer[i]=1;
Renjun Gu:
感谢你的回答解决我的疑惑
Renjun Gu:
请问我想寻找在0轴之上 第一个位置应该怎么判断？像我发的图
xixi0925:
请问我想寻找在0轴之上 第一个位置应该怎么判断？像我发的图
double p=0;
if(ExtAOBuffer[i]> ExtAOBuffer[i-1] && ExtAOBuffer[i]>0 && ExtAOBuffer[i-1]<0 )
p= ExtAOBuffer[i];
谢谢
关于MACD等柱形指标，判断在0轴下和0轴上怎么判断？
//--- 用于计算的主循环
for(i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++)
{
ExtAOBuffer[i]=ExtFastBuffer[i]-ExtSlowBuffer[i];
if(ExtAOBuffer[i]>ExtAOBuffer[i-1])ExtColorBuffer[i]=0.0; // set color Green
else ExtColorBuffer[i]=1.0; // set color Red
}
这是文档中的位置，也是我想加在这里的判断，请问如何取值判断？