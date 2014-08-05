怎么订阅续费啊（第二个月） 会不会影响持仓的单子?
“我的订阅”点进去， 这里有个更新，可以继续订阅
insane007:
谢谢啊！
我跟的信号 把锁仓的空单欧美晚上全平了 还在抗多。。。。。
goodexp:
嗯啊，我也在看你跟的那个信号...欧美的空他都是盈利出单的...现在很多信号都是欧美的多单...不知道他们怎么想的...
https://www.mql5.com/zh/signals/44887#!tab=history
这个是我正在关注的一个新信号源 ，你没事也可以看看...
MetaTrader 4 交易信号： ROBOJOS
- 评论： 4
- 2014.08.04
- 作者: Danang Eko Setyobudi
- www.mql5.com
ROBOJOS MetaTrader交易信号 4：群组交易，镜子交易，复制交易和账户监控
insane007:时间太短 美分账户 。。。不靠谱的。。。。
goodexp:
额...好吧...现在真是没办法了，都看不到什么信号源了...
8月8日到期 同一个信号 现在深套 只有续费了
现在提前续费 时间自动累加到9月8日吗？
按我截图这样续？ 不会影响持仓的单吧