MQL5自动验证程序是不是出现异常
MQL5自动验证程序是不是有问题了，测试一个简单EA或以前测试通过的EA，总显示没有交易的错误
以下这样简单的代码ea也显示没有任何交易
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
if(OrdersTotal()<1)
{
int L_tk=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,3,1200,500,"a",InpMagicNumber,0,Green);
if(L_tk<=0)
{
Print("OrderSend Error:"+ErrorDescription(GetLastError())+" OrdersTotal:"+OrdersTotal()+" Symbol:"+Symbol());
}
}
return 0;
}
同样问题，测试没找到问题，验证不通过
Daying Cao:
MQL5自动验证程序是不是有问题了，测试一个简单EA或以前测试通过的EA，总显示没有交易的错误
前几天天后台验证系统的确有问题，我的EA也验证通过，而且还没有错误，但“发布”按钮没有出现，在英文论坛提问了一下，估计是版主看到了给解决了，一个小时后发布功能自动恢复正常了。经验是如果确信自己的产品和代码没问题，建议换个时间段发布
