现在GBPUSD啥趋势了，会涨起来么，PAMM II Deposit PLUS还在一直多...
而且，他这个是升杠杆了么...
1:10改到1:100了？
以前1:10的杠杆多让人放心...
人性啊人性，终究改变不了。不愿意接受亏损。
luenbo:...没人性才能赚钱...
1. 杠杠是更改了。
2.杠杠低不代表风险低啊，风险主要是由持仓多少决定。
3.要跟单就闭着眼睛跟吧，怕是搞不好的，哈哈。
好吧，确实是只有闭着眼睛跟单了...
不过今天gbpusd好像是涨了点...
他的杠杆改成1:100后，可以用的保证金变多了，说不定就会增加持仓...
英镑弱势多天了。
这个账户像洗黑钱似的，一会进一会出。
jonssen:pamm操盘手账户，那是客户的资金在进出
muping:已经止损了。。信号源全面溃败....现在已经没有能看得上眼的信号源了...
英镑弱势多天了。
insane007:同感，大多信号，只能适应某种行情，可以接受一段时间内的浮亏，但是，首先，方向不能错，这才是前提，英镑下跌，他做多，止损一次以后不长记性，再次做多，孺子不可教也...........
已经止损了。。信号源全面溃败....现在已经没有能看得上眼的信号源了...
如题...看着一直跌，可是PAMM II Deposit PLUS还在一直多GBPUSD ...
有点担心了，他之前浮亏最大的一单也就两千多...