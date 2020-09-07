MetaTrader 5 Android build 2569：新图表颜色
Dear Moderator
The mobile version of the trading software cannot be updated in the Google market due to geographic relations
Can a secure download channel be provided on the official Metaquotes website so that users who are geographically restricted can more easily obtain the new version of the trading software
Thanks your helps
请赶紧出一个可以设定平仓的功能，
比如我开了欧美多单，有了止损和止盈，但是如果到了时间还没到止损止盈，就必须强制平仓。
在网上找了很多真的很多平仓EA，一个都没有成功的平仓。 倒是有一个开仓的EA，可以帮我平仓，不能对冲的账户可以用开仓来解决平仓。 但是仍然不能解决我平仓的问题，如果用了开仓的EA。但是到了止损止盈了。时间到了又开仓了，这个风险就太大了。
赶紧出一个开仓以后的货币对，可以指定平仓的时间。赶紧。
設置有時間函數的平倉指令就可以做到持倉 多久 時間就會強制平倉
這個不難
您好，请查看该贴：最新版客户端编辑器有异常，麻烦尽快处理下，万分感谢！
https://www.mql5.com/zh/forum/350359
MT5有提供超级帐户管理权或是类似的后台控制给交易商么？MT5能让交易变得更透明更干净么？
这些能否给投资者说明一下。
谢谢
我们一直在不断改进移动平台的功能。此次，我们更新了MetaTrader 5 Android版，新版可以在全球随时随地使用移动设备进行外汇、股票和期货的交易。
主要的新功能是添加了“白底色”图表配色方案。我们选择了最柔和的颜色，帮助您在任何图表范围内（从一分钟到一个月），进行趋势导航。旧配色方案仍然可用。
我们还为OS 10及更高版本操作系统的设备添加暗色主题 — 这可以节约电池电量，使弱光下工作更舒适。同时修复了多个小漏洞。
MetaTrader 5 for Android功能：
免费安装MetaTrader 5移动端，使您随时随地进行交易（可以是您家、咖啡馆、出租车、酒店房间，甚至海滩）。
