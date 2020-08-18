你们用mt5回测时，点差可以设置吗？
我设置了回测的品种属性，但是点差始终是50，而且是浮动的。我想固定在某个值，但是我发现固定的值仅仅是限定最小点差而已，点差依然是浮动的。
mt5 点差不需要设置，历史数据自带点差，改不了
steve.lee:
新版本可以设置。
Yu Zhang:
在历史测试栏目，设置时间框架旁边的美元符号里面设置
Yu Zhang:
刚好测试EA中，顺便验证了下，点差设置为30后，跑了一段时间，点差是一直是固定的30，没有出现你说的依然是浮动的。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { Comment("Spread = ",SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD)); //---
MT5 版本，7月24日升级
Version 5.0, Build 2560
我使用的是q5，pro的账户类型，点差一直比较固定。
看样子可能是版本的问题。