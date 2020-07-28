EA策略回测不理想，虽有盈利，但是过程波动太大了，这个怎么解决呢？
oxilide:我的个人意见是这个图并不是藏宝图，我们要在报告Report和复盘中多付出一些。
如图
0.01手的EURUSD数据
按照您的经验来说，这种收益图形是继续修改参数，还是作业打回重做呢？
oxilide:
谢谢您的回复，别人给我了张图，是不是要弄成这样的收益率曲线，才能算是离宝藏图近一点
不是的，不要被这张图蒙蔽了双眼。这顶多是张航海日志的书皮。
Sky L:
您很幽默，您的意思这种收益率曲线是普通交易员的成果吗？
论坛里常说的剥头皮才是藏宝图吗？
藏宝图的收益率曲线大概是啥样的，我刚开始接触投资，劳烦大侠您给我讲讲
oxilide:
谢谢你，我可不是大侠。我只是路人甲。
请问收益曲线是谁的成果有什么深意？无论一本书的书皮是大神级的杰作，还是普通人的心血，更重要的不是内容吗？
削头皮不是藏宝图，削头皮是一种工具，比如铲子，镐头，挖掘机。至于在哪里挖，还要用心寻找。
如图
0.01手的EURUSD数据