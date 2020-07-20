如何在EA中捕捉止损？ 新评论 windever 2020.07.16 13:14 我测试stop loss triggered 之后并没有触发onTrade和onTradeTransaction, 希望大神能给我解答一下 Peng Sun 2020.07.18 02:17 #1 捕捉止损可以有很多种方法，如果你对onTrade和onTradeTransaction不熟悉，不如自己写代码捕捉。原理很简单，选取最后平仓的订单 ，对比平仓价和止损价的关系即可。如果相差很小，可认为是止损平仓。 windever 2020.07.20 05:08 #2 lissp: 捕捉止损可以有很多种方法，如果你对onTrade和onTradeTransaction不熟悉，不如自己写代码捕捉。原理很简单，选取最后平仓的订单 ，对比平仓价和止损价的关系即可。如果相差很小，可认为是止损平仓。 解决了， 谢谢大神 Xiao Guang Huang 2020.07.20 05:33 #3 图形化EA编程获取方法，很简单。 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录