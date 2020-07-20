如何在EA中捕捉止损？

 我测试stop loss triggered 之后并没有触发onTrade和onTradeTransaction,  希望大神能给我解答一下
 
捕捉止损可以有很多种方法，如果你对onTrade和onTradeTransaction不熟悉，不如自己写代码捕捉。

原理很简单，选取最后平仓的订单 ，对比平仓价和止损价的关系即可。如果相差很小，可认为是止损平仓。
 
lissp:
解决了， 谢谢大神
 

图形化EA编程获取方法，很简单。

