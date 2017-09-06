有谁用过本地跟单EA吗？求大神出现指导下！！
2014.07.25 12:19:23.896 '49196': trading by experts is prohibited（跟单账户日志）
跟单帐号的EA交易被禁止了，换个平台跟单试试。
换了新平台，又出现新问题，我真是晕...
第一张是主账户的截图，下面两个是跟单账户的
主账户做1标准手，跟单账户的却是1.01
主账户做2标准手，跟单账户两个的量一下子都不一样了，一个2.03，一个2.01..
这是什么毛病啊...
跟单EA中设置手数 :
UseFixedLotSize = 0;
UseRiskFactor =0;
LotsSizeMultiplier = 1 ;
UseFixedLotSize 这是固定手数，这个参数大于0 就用它,否则用下面的 UseRiskFactor
UseRiskFactor 这个系数乘以 跟单的净资产与喊单的净资产的比例就是开仓手数，；这个参数大于0 就用它，否则用下面的 UseLotSizeMultiplier
UseLotSizeMultiplier 喊单的手数乘以这个系数就是开仓手数，如果设置为1，就是跟喊单的一样了。这个参数大于0 就用它，否则就用下面的EquityPerLot
EquityPerLot 这个是设置一个开1手的净资产。假设设置成10000，跟单帐号的实际净资产是4800，那就开4800/10000 = 0.48 手。
我也顺便了解下这个跟单EA。跟大家分享下手数的设置。其他参数暂时还没看，用的时候再看吧。
跟单帐户的资金和主帐户略有不同，看看是不是跟单参数设置中有按资金比例开仓之类的，我记得有选择固定头寸还是其他资金管理方式的参数的。
MT4i Personal Trade Copier 就是这个本地跟单EA，现在已经改名为 FX Blue Personal Trade Copier .
我把整个英文说明书都翻译过来了，也在网上找了相关帖子， 可是还是使用有问题，头都大了...
http://my.fx678.com/thread-164793-1-1.html 这个是我找的介绍的帖子，按照步骤都做了，没效果...
下面是日志里的，我也复制过来了，
2014.07.25 12:15:44.461 Expert FX Blue - TradeCopy Sender EURUSD,M15: loaded successfully（主账户的日志）
2014.07.25 12:17:03.362 Automated trading enabled（主账户的日志）
2014.07.25 12:17:27.204 Expert FX Blue - TradeCopy Receiver EURUSD,M15: loaded successfully（跟单账户日志）
2014.07.25 12:19:23.896 '49196': trading by experts is prohibited（跟单账户日志）
不知道是什么原因...
就是不能成功跟单...
求解救，求指导！！！