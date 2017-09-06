有谁用过本地跟单EA吗？求大神出现指导下！！

MT4i Personal Trade Copier  就是这个本地跟单EA，现在已经改名为 FX Blue Personal Trade Copier .

我把整个英文说明书都翻译过来了，也在网上找了相关帖子， 可是还是使用有问题，头都大了...

 http://my.fx678.com/thread-164793-1-1.html  这个是我找的介绍的帖子，按照步骤都做了，没效果...


下面是日志里的，我也复制过来了， 

2014.07.25 12:15:44.461 Expert FX Blue - TradeCopy Sender EURUSD,M15: loaded successfully（主账户的日志）

2014.07.25 12:17:03.362 Automated trading enabled（主账户的日志）

2014.07.25 12:17:27.204 Expert FX Blue - TradeCopy Receiver EURUSD,M15: loaded successfully（跟单账户日志）

2014.07.25 12:18:28.272 Automated trading enabled（跟单账户日志）

2014.07.25 12:19:23.896 '49196': trading by experts is prohibited（跟单账户日志）

 

不知道是什么原因...

就是不能成功跟单...

求解救，求指导！！！

 

本帖最后由 shen1999 于 2013-12-23 23:08 编辑 有2個以上的MT4帳號嗎?用這MT4i TradeCopy 本地自動跟單系統就可以不用去每個帳號都要去手動開單，只要在1個帳號開，其他的帳號也會跟著開單。只要主帳號改變止盈、止損，接收端的止盈、止損也會跟著一起變。他也可以個別調整接收端的手數大小。 這套基本是1對1跟單，想要1對多的話，請看1樓回復 先把MT4軟件都關閉.. 下載完畢解壓縮後執行MT4i Personal Trade Copier Setup.EXE 就點全選吧，點完按安裝，咻~就安裝好了..會有視窗跳出通知安裝完成。 安裝完畢後開啟MT4軟件，下面是設定方法： 主帳號： 進入MT4軟件後將MT4i...
 

 跟单帐号的EA交易被禁止了，换个平台跟单试试。 

 
fxmeter:

 跟单帐号的EA交易被禁止了，换个平台跟单试试。 

换了新平台，又出现新问题，我真是晕...

 

 

第一张是主账户的截图，下面两个是跟单账户的

主账户做1标准手，跟单账户的却是1.01

主账户做2标准手，跟单账户两个的量一下子都不一样了，一个2.03，一个2.01..

这是什么毛病啊... 

 
insane007:

跟单帐户的资金和主帐户略有不同，看看是不是跟单参数设置中有按资金比例开仓之类的，我记得有选择固定头寸还是其他资金管理方式的参数的。
 

 跟单EA中设置手数 :

 UseFixedLotSize = 0; 

 UseRiskFactor =0; 

 LotsSizeMultiplier = 1 ;

 

 

 UseFixedLotSize     这是固定手数，这个参数大于0 就用它,否则用下面的 UseRiskFactor 

 UseRiskFactor        这个系数乘以 跟单的净资产与喊单的净资产的比例就是开仓手数，；这个参数大于0 就用它，否则用下面的 UseLotSizeMultiplier

UseLotSizeMultiplier 喊单的手数乘以这个系数就是开仓手数，如果设置为1，就是跟喊单的一样了。这个参数大于0 就用它，否则就用下面的EquityPerLot

 EquityPerLot          这个是设置一个开1手的净资产。假设设置成10000，跟单帐号的实际净资产是4800，那就开4800/10000 = 0.48 手。


 

我也顺便了解下这个跟单EA。跟大家分享下手数的设置。其他参数暂时还没看，用的时候再看吧。

 
fxmeter:

我也顺便了解下这个跟单EA。跟大家分享下手数的设置。其他参数暂时还没看，用的时候再看吧。

(⊙o⊙)膜拜，真是惊呆小伙伴，讲解太详细了，感谢分享啊！！！
 
luenbo:
跟单帐户的资金和主帐户略有不同，看看是不是跟单参数设置中有按资金比例开仓之类的，我记得有选择固定头寸还是其他资金管理方式的参数的。
恩啦，fxmeter已经详尽讲解了...╮(╯▽╰)╭
 
本地EA你花钱买一个不就行了。
 
请教一下，现在mt4平台订阅了信号，如果关闭电脑，也就是不打开软件，还能跟单交易吗? 还是说非要打开电脑，运行软件才行。求指教！
