请帮忙编写一个指标 新评论 sd888666222 2020.07.07 14:24 突破10根K线的高点或低点显示信号 Hung Wen Lin 2020.07.08 09:55 #1 double HIGH=iHigh(NULL,0,iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,10,1)); double LOW =iLow(NULL,0,iLowest(NULL,0,MODE_LOW,10,1)); if(Ask>HIGH) iDrawArrow("BUY"); if(Bid<LOW) iDrawArrow("SELL"); 沒啥作用 但是還是做給你看 結果就是一推的交易信號 sd888666222 2020.07.15 14:16 #2 Hung Wen Lin: 沒啥作用 但是還是做給你看 結果就是一推 您好，这个是我在博弈大师里面做出来的指标，一直在用，因为不会MT4编程，所以想请大神帮忙，非常感谢 新评论