请帮忙编写一个指标

突破10根K线的高点或低点显示信号
  
double HIGH=iHigh(NULL,0,iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,10,1));
double LOW =iLow(NULL,0,iLowest(NULL,0,MODE_LOW,10,1));
  
  if(Ask>HIGH)
     iDrawArrow("BUY");
  
  if(Bid<LOW)
     iDrawArrow("SELL");

沒啥作用 但是還是做給你看

結果就是一推的交易信號

Hung Wen Lin:

您好，这个是我在博弈大师里面做出来的指标，一直在用，因为不会MT4编程，所以想请大神帮忙，非常感谢

