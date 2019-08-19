关于无确认同步持仓问题？
那个中文翻译的很别扭。
我理解平台的意思应该是这样的：
“ 无确认同步持仓” ---- 这个是说初始同步时，要不要弹窗给你确认？
如果你勾了，就会有个弹窗让你确认，该窗口上有2个按钮，一个是“立即同步”，一个是“等市场条件更好了再同步”。
如果你不勾，就没有弹窗了，就默认按照 “等市场条件更好了再同步” 。
初始跟单需要做同步处理：
“立即同步” ---- 你开始跟单时，信号已经有持仓了，你要立即同步是吧？ 那好，立即给你开仓。
“等市场条件更好了再同步” ----- 信号已经有持仓了，如果信号的单子是浮亏的，那就立即给你开仓，其实你的价格占优了；如果信号的单子是浮盈的，那等到他的单子是亏的了再给你同步，这样你的同步价格至少不会比他的差。
根本没有弹出的窗口让你确认啊！直接全部同步了。我不打勾试着平了一个单，结果立马给我补了回来。看了平台的意思是说如果信号提供的是亏损的单子则说明有更好的入场价位会同步持仓，如果信号提供的是赢利的单子则不会同步。但是我如果开仓时不想要那些亏损的单子呢？就没有让人选择的余地吗？
你把一个单子平了，立即给你补了一单，这是肯定的，官方的跟单系统就是这样的，因为必须把跟单者的订单与信号的订单做整体比较，信号有的单子，你没有，那就给你补上。
其他说的都是同步的问题，同步就是两种，立即同步，不管信号的单子是盈还是亏，都立即以市价开仓，另外就是 等市场条件更好了再同步，那就是信号的单子是亏的了就给你同步（盈利则不给你同步），对于跟单者来说，获得了比较信号更好的价格。 没有第三种选择，除非你不跟单。
“ 等市场条件更好了再同步” ---- 这是官方为了保护跟单者，替跟单者做出的最优方案，至少在官方眼里是最优的，其实未必，好比信号的单子是亏损的，就可以立即同步了，但是可能信号的交易是逆势的，
一大堆逆势单都是亏损的，跟单者可能还不想跟呢，但是官方不是这么考虑的，官方认为这个时候价格对跟单者来说更优了。
因此，官方应该再提供一种选择，信号是亏损的，可以暂时不跟，等其是盈利的了再自动跟（同步）。
我个人觉得，官方做平台就应该把所有的选择交给用户，用户怎么选是他的事情，亏了错了用户自己承担，而不是替用户做决策。
当然，平台这么做，应该是经过深思熟虑的，综合了跟单信号实时处理等等多方面的因数。
平台的规则就是这样，我们只能遵守，否则就别玩，最多可能能提建议。
感觉你说的这个弹窗很实用，让人可以选择，可实际上是没有的。
今天试了个免费的，很小心的没有勾上无确认同步持仓，结果发现还是同步了信号全部持仓的亏损单？这是怎么回事，到底是勾上还是不勾？还有就是到哪里看信号提供者的实时单子？谢谢