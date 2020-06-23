求EA编程中限制使用时长的源码

，大家好！谁有MT4EA编程中限制使用时长的源码分享下，谢谢！
  
datetime deadline = D'2021.12.31';//截止日期
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{ 
   if(TimeCurrent()>deadline)
     {
       Alert("弹窗信息提示...");
       return(INIT_FAILED);
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
 
恕我直言，如果你这都不会，还开发个毛线EA？
 
谢谢，谢谢！

 
我不会写EA,

我不会写EA,

只是想把之前请人写的EA加个限制！

 
是这样放在最前面，自己修改日期就好了吗？
 
是这样放在最前面，自己修改日期就好了吗？

1. 如果你的EA没有OnInit()函数,你就按照你截图的办，但是一般都有OnInit()函数。

2. 如果有OnInit()函数的，你把下面四行拷贝到OnInit()最开始的位置，如同我在2楼写的那样。

   if(TimeCurrent()>deadline)
     {
       Alert("弹窗信息提示...");
       return(INIT_FAILED);
     }
    //----下面是你的代码......
 
谢谢，我会了。感谢！

2. 如果有OnInit()函数的，你把下面四行拷贝到OnInit()最开始的位置，如同我在2楼写的那样。

谢谢，我会了。感谢！

