求EA编程中限制使用时长的源码
，大家好！谁有MT4EA编程中限制使用时长的源码分享下，谢谢！
datetime deadline = D'2021.12.31';//截止日期 //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { if(TimeCurrent()>deadline) { Alert("弹窗信息提示..."); return(INIT_FAILED); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
恕我直言，如果你这都不会，还开发个毛线EA？
Ziheng Zhuang:
谢谢，谢谢！
dongzz:
我不会写EA,
只是想把之前请人写的EA加个限制！
Ziheng Zhuang:是这样放在最前面，自己修改日期就好了吗？
PSY888:
1. 如果你的EA没有OnInit()函数,你就按照你截图的办，但是一般都有OnInit()函数。
2. 如果有OnInit()函数的，你把下面四行拷贝到OnInit()最开始的位置，如同我在2楼写的那样。
if(TimeCurrent()>deadline) { Alert("弹窗信息提示..."); return(INIT_FAILED); } //----下面是你的代码......
Ziheng Zhuang:
谢谢，我会了。感谢！