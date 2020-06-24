为啥看不到自己的信号了
有没有遇到过这种情况的，在“我的信号”里面能看到自己的信号，在信号列表里却找不到自己的信号了。
yanshiqian:
我的信号就是稳定盈利的，我是信号提供商，可是我的信号在信号列表里找不到了，不知道啥情况。
Xing Wu:
可之前是能看到我的信号的啊，为啥突然又看不到了。。。这几天账户也没啥变化啊。
Xing Wu:
信号账户上检测不到最近6天的交易活动
低交易活动 - 上个月仅检测到7 交易。
这两条之前好像没有，难道说交易量太少了，也没有排名啊。那拿着长线的，好几天不动的，就刷不到信号了？
Hung Wen Lin:
被隱蔽的原因 上面已經說明了
就算你截至目前為止的成績很好 那也不代表將來會一直持續
系統判定是以近期交易狀況判定的
交易量低 不行 大幅度增長 不行 大幅度下跌更不行
自動交易的加權比手動交易的加權來的高
淨值出現大幅度虧損
信號排名被隱蔽 被判定有"目前"資格不符 回復交易量並且終止淨值下跌 開始穩定成長 應該就能夠恢復排名
谢谢您的说明
账户经历了可能再次出现的巨大跌幅。
54天内获得80%的增长。这相当于信号整个生命周期1960天中的2.76%天
这两条之前就有的，应该是因为下面这两条：
信号账户上检测不到最近6天的交易活动
低交易活动 - 上个月仅检测到7 交易。
也就是说有持仓，没有平仓的话，也判断为低交易活动了。那做长线的，一直没有平仓的，都会判断为低交易活动了。
下面这条也比较奇怪：54天内获得80%的增长。这相当于信号整个生命周期1960天中的2.76%天
盈利增加了，那后面下单的仓位也就会更重了，那后面下单的盈利必然就会更多，所以后面短时间的盈利，可能就相当于之前很久一段时间的盈利了。这一点系统好像没有考虑到啊。
另外净值出现大幅亏损的图，净值从40万美金，跌到39万美金就算大幅亏损了吗？不知道系统这一点是怎么判定的。。。
有没有遇到过这种情况的，在“我的信号”里面能看到自己的信号，在信号列表里却找不到自己的信号了。
6901028:
这我哪知道，哪个平台的？去问平台啊
KlipC8888:
