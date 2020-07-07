均线指标：其一价格常数，如何调用前指标数据 新评论 [删除] 2020.06.19 18:17 并未在文档中找到相应常量，如何调用前指标数据？ 附加的文件： 333.png 26 kb 444.png 10 kb Hung Wen Lin 2020.06.20 16:09 #1 你這是自定義的指標吧 內建指標都是用英文標示的 [删除] 2020.06.22 04:51 #2 Hung Wen Lin: 你這是自定義的指標吧 內建指標都是用英文標示的 MT4\MT5自带，你可以研究h一下，那如何通过代码实现？ Hung Wen Lin 2020.07.07 01:30 #3 xiezilzp: MT4\MT5自带，你可以研究h一下，那如何通过代码实现？ 你用的是高級版本的 你可以研究一下 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
