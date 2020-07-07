均线指标：其一价格常数，如何调用前指标数据

并未在文档中找到相应常量，如何调用前指标数据？

你這是自定義的指標吧

內建指標都是用英文標示的

MA設定

MT4\MT5自带，你可以研究h一下，那如何通过代码实现？
 
你用的是高級版本的 你可以研究一下 

