请问在MT4终端，怎么搜索免费的跟单信号源？
打开MT4终端，在信号选项，看到的都是付费信号源，请问这个免费的应该如何搜索？
How do I search for free copy signal sources in the MT4 terminal?
Peak Trading , 2020.06.19 06:47Open the MT4 terminal, in the signal options, you see all paid signal sources, how can I search for this free one?
点击信号 下拉查找免费的信号就行了。关键是这等于把命运交给了一个素不相识的人，谁知道他的EA或者操作水平怎么样，一定要谨慎，有一年以上稳定的交易记录才更靠谱。当然了一般超能赚钱的，人家也不会在这里分享跟单，即便是收费也不会的。我遇到很多 一个月翻倍的 人家都是做的保底 分成 三七分 人家拿七 给客户三成 保证获利。
q1016979461:
感谢你的回答，我是前期模拟测试，只不过有些平台可以在终端搜索到免费跟单信号，有些平台却搜索不到，知道什么原因吗?
现在我就在一个提供免费跟单的社区，信号都挺稳定的，门槛5000美金