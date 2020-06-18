FAST TRADE 安裝沒有反應

新评论
 
您好, 購買了 FAST TRADE, 但 MT4 中按了 "市場頁面/以購買 / FAST TRADE 安裝" 後, 沒反應, 請幫忙確認 & 回覆, 謝謝.
附加的文件：
FAST_TRADE.PNG  92 kb
 
pallas1203:
您好, 購買了 FAST TRADE, 但 MT4 中按了 "市場頁面/以購買 / FAST TRADE 安裝" 後, 沒反應, 請幫忙確認 & 回覆, 謝謝.

安裝按鍵按下 它就會下載安裝 下載完成後會多一個文件夾 購買的EA會在這個文件夾裡面

安裝完之後在加載到報價表裡面

文件夾
 
这是什么
新评论