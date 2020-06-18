FAST TRADE 安裝沒有反應 新评论 pallas1203 2020.06.17 18:39 您好, 購買了 FAST TRADE, 但 MT4 中按了 "市場頁面/以購買 / FAST TRADE 安裝" 後, 沒反應, 請幫忙確認 & 回覆, 謝謝. 附加的文件： FAST_TRADE.PNG 92 kb Hung Wen Lin 2020.06.18 01:09 #1 pallas1203: 您好, 購買了 FAST TRADE, 但 MT4 中按了 "市場頁面/以購買 / FAST TRADE 安裝" 後, 沒反應, 請幫忙確認 & 回覆, 謝謝. 安裝按鍵按下 它就會下載安裝 下載完成後會多一個文件夾 購買的EA會在這個文件夾裡面 安裝完之後在加載到報價表裡面 Fang Jie Zhou 2020.06.18 03:04 #2 这是什么 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录