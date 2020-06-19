苹果笔记本能插入双线macd么

苹果笔记本能不能用双线macd。困惑了好久。有知道的大神求告知 跪谢

 
使用蘋果電腦運行Mt4 Mt5都可以運行MACD
 
使用蘋果電腦運行Mt4 Mt5都可以運行MACD

能运行双线macd 么

 
能运行双线macd 么

內建的MACD可以運行 雙線MACD自己編輯後就可以運行

都可以的
 
可以的 
