请问前辈们订阅信号要和信号的账户资金一样吗，是他做多少我跟也跟多少，还是可以按他的比例调节的？
请问前辈们订阅信号要和信号的账户资金一样吗，是他做多少我跟也跟多少，还是可以按他的比例调节的？
多翻翻以前的帖子，都有解答的
不需要，有办法跟上的，用本地EA
不需要和对方资金一样。你可以先用一个模拟账户跟，然后用 Trade Copier（本地跟单EA，网上很多） 复制。
luenbo:论坛上有现成的大家用得比较多的本地跟单EA吗？感觉网上的质量都是参差不齐，用起来怕出问题...
不需要和对方资金一样。你可以先用一个模拟账户跟，然后用 Trade Copier（本地跟单EA，网上很多） 复制。
不需要和对方资金一样。你可以先用一个模拟账户跟，然后用 Trade Copier（本地跟单EA，网上很多） 复制。
花钱买吧，买来的东西总好一点
google MT4i Trade Copier
luenbo:-_-||| 好吧，真是简单快捷方便实用优质高效.....
google MT4i Trade Copier
google MT4i Trade Copier
insane007:搜索了吗？把你的搜索结果贴出来你就明白了。
-_-||| 好吧，真是简单快捷方便实用优质高效.....
-_-||| 好吧，真是简单快捷方便实用优质高效.....
luenbo:
搜索了吗？把你的搜索结果贴出来你就明白了。
搜索了吗？把你的搜索结果贴出来你就明白了。
谷歌搜索在我们这里被封禁了，完全打不开...
是直接订阅信号源好一些，还是用本地跟单EA好一些呢？