关于跟单量的一个新问题！来为我解答一下吧？！

现在是采用一种对跟单者最安全的方式来运作交易量的计算。如果你持续盈利了，你想降低交易量，那么你完全可以重置这个比例。

你只需告诉系统你要将帐户中多少比例的资金用于跟单而已。 

让我们来看一个使用资金管理算法的例子：

  1. 信号提供者：账户资金为15000美元，杠杆1:100
  2. 订阅者1：帐户资金为40000欧元，杠杆1:200，资金使用比例50%
  3. 订阅者2：帐户资金为5000欧元，杠杆1:50，资金使用比例35%
  4. 欧元兑美元汇率为1.2700

计算提供者和订阅者的持仓交易量比例：

  1. 考虑订阅者使用的资金比例，以百分比形式确定的相对比例为：
    订阅者1： (40 000 *0.5) / 15 000 = 1.3333 (133.33%)
    订阅者2：(5 000 * 0.35) / 15 000 = 0.1166 (11.66%)
  2. 考虑帐户杠杆后：
    订阅者1： 订阅者1的杠杆(1:200)要大于提供者的杠杆(1:100)，因此不会对杠杆进行修正
    订阅者2：0.1166 * (50 / 100) = 0.0583 (5.83%)
  3. 在计算中考虑货币的汇率：
    订阅者1：1.3333 * 1.2700 = 1.6933 (169.33%)
    订阅者2：0.0583 * 1.2700 = 0.0741 (7.41%)
  4. 舍入后的总百分比值（使用一个多步骤的算法）：
    订阅者1：比例为160%或者1.6
    订阅者2：比例为7%或者0.07

因此，在这些条件下，信号提供者的1手交易量将被复制为：

- 对于订阅者1的帐户，其交易量大小就为1.6手

- 对于订阅者2的帐户，其交易量大小就为0.07手

请注意，不要将被使用资金的百分比值和实际的持仓交易量比例混淆起来。交易终端允许以百分比的形式设置帐户入金资金。这个值用来参与计算持仓交易量大小比例。

 

假设：

信号提供者是10000美元，杠杆1:100.

订阅者也是10000美元，杠杆：1:200，资金使用比例可以是100%.

这时候，是不是订阅者与信号提供者的持仓交易量完全一样？

但是因为杠杆的原因，订阅者的利润和亏损都是信号提供者的两倍？

当信号提供者的浮亏达到50%，订阅者就爆仓了？ 

 

订阅者1： 订阅者1的杠杆(1:200)要大于提供者的杠杆(1:100)，因此不会对杠杆进行修正

 

 

我看到版主发出的跟单量解释中，大于信号提供者的杠杆，并不会做出修改 ，所以有这些疑问。

 
insane007:

假设：

信号提供者是10000美元，杠杆1:100.

订阅者也是10000美元，杠杆：1:200，资金使用比例可以是100%.

这时候，是不是订阅者与信号提供者的持仓交易量完全一样？

但是因为杠杆的原因，订阅者的利润和亏损都是信号提供者的两倍？

当信号提供者的浮亏达到50%，订阅者就爆仓了？ 

然后，我假设的这种情况中，是不是订阅者使用50%的资金量，就可以达到与信号提供者的盈利与亏损一模一样了？
 
insane007:

假设：

信号提供者是10000美元，杠杆1:100.

订阅者也是10000美元，杠杆：1:200，资金使用比例可以是100%.

这时候，是不是订阅者与信号提供者的持仓交易量完全一样？

但是因为杠杆的原因，订阅者的利润和亏损都是信号提供者的两倍？

当信号提供者的浮亏达到50%，订阅者就爆仓了？ 

杠杆和盈亏没有比例关系，只是和占用保证金的多少有关系。

杠杆大，同样的交易量下，占用的保证金少，爆仓的风险也就相对小。但是很容易让人过量交易。 

 
insane007:
然后，我假设的这种情况中，是不是订阅者使用50%的资金量，就可以达到与信号提供者的盈利与亏损一模一样了？
使用50%的资金量，就能开同样多的仓位。
 
luenbo:

杠杆和盈亏没有比例关系，只是和占用保证金的多少有关系。

杠杆大，同样的交易量下，占用的保证金少，爆仓的风险也就相对小。但是很容易让人过量交易。 

哦，对哦，绕过来了...

但是订阅信号源就不存在过量交易了吧，自己又不能进单了... 

 
luenbo:
使用50%的资金量，就能开同样多的仓位。

开同样多的仓位？怎么理解？

 

比如，信号提供者：1000美元，杠杆1:100，做0.02手。

那么，订阅者：1000美元，杠杆1:200，使用50%资金，是做0.01手对吧？

 

杠杆的区别对他们，

只是相对来说，如果他们同样做 0.02手的时候，1:200的杠杆使用的保证金是1:100杠杆所用保证金的一半而已，

是这样子理解的吧？ 

 
luenbo:
使用50%的资金量，就能开同样多的仓位。

还有啊，版主，我还发了个帖子，关于那些小额入金的，是什么情况？那是入金吧？又没有交易的详细情况，但是在图表却又没有显示出来。。。

 

 

看吧，这些感觉就像是入金，但是图表并没有显示，会不会被计入盈利当中了呢？ 

 

