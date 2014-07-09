关于跟单量的一个新问题！来为我解答一下吧？！
假设：
信号提供者是10000美元，杠杆1:100.
订阅者也是10000美元，杠杆：1:200，资金使用比例可以是100%.
这时候，是不是订阅者与信号提供者的持仓交易量完全一样？
但是因为杠杆的原因，订阅者的利润和亏损都是信号提供者的两倍？
当信号提供者的浮亏达到50%，订阅者就爆仓了？
订阅者1： 订阅者1的杠杆(1:200)要大于提供者的杠杆(1:100)，因此不会对杠杆进行修正
我看到版主发出的跟单量解释中，大于信号提供者的杠杆，并不会做出修改 ，所以有这些疑问。
假设：
信号提供者是10000美元，杠杆1:100.
订阅者也是10000美元，杠杆：1:200，资金使用比例可以是100%.
这时候，是不是订阅者与信号提供者的持仓交易量完全一样？
但是因为杠杆的原因，订阅者的利润和亏损都是信号提供者的两倍？
当信号提供者的浮亏达到50%，订阅者就爆仓了？
假设：
信号提供者是10000美元，杠杆1:100.
订阅者也是10000美元，杠杆：1:200，资金使用比例可以是100%.
这时候，是不是订阅者与信号提供者的持仓交易量完全一样？
但是因为杠杆的原因，订阅者的利润和亏损都是信号提供者的两倍？
当信号提供者的浮亏达到50%，订阅者就爆仓了？
杠杆和盈亏没有比例关系，只是和占用保证金的多少有关系。
杠杆大，同样的交易量下，占用的保证金少，爆仓的风险也就相对小。但是很容易让人过量交易。
然后，我假设的这种情况中，是不是订阅者使用50%的资金量，就可以达到与信号提供者的盈利与亏损一模一样了？
杠杆和盈亏没有比例关系，只是和占用保证金的多少有关系。
杠杆大，同样的交易量下，占用的保证金少，爆仓的风险也就相对小。但是很容易让人过量交易。
哦，对哦，绕过来了...
但是订阅信号源就不存在过量交易了吧，自己又不能进单了...
使用50%的资金量，就能开同样多的仓位。
开同样多的仓位？怎么理解？
比如，信号提供者：1000美元，杠杆1:100，做0.02手。
那么，订阅者：1000美元，杠杆1:200，使用50%资金，是做0.01手对吧？
杠杆的区别对他们，
只是相对来说，如果他们同样做 0.02手的时候，1:200的杠杆使用的保证金是1:100杠杆所用保证金的一半而已，
是这样子理解的吧？
现在是采用一种对跟单者最安全的方式来运作交易量的计算。如果你持续盈利了，你想降低交易量，那么你完全可以重置这个比例。
你只需告诉系统你要将帐户中多少比例的资金用于跟单而已。
让我们来看一个使用资金管理算法的例子：
计算提供者和订阅者的持仓交易量比例：
订阅者1： (40 000 *0.5) / 15 000 = 1.3333 (133.33%)
订阅者2：(5 000 * 0.35) / 15 000 = 0.1166 (11.66%)
订阅者1： 订阅者1的杠杆(1:200)要大于提供者的杠杆(1:100)，因此不会对杠杆进行修正
订阅者2：0.1166 * (50 / 100) = 0.0583 (5.83%)
订阅者1：1.3333 * 1.2700 = 1.6933 (169.33%)
订阅者2：0.0583 * 1.2700 = 0.0741 (7.41%)
订阅者1：比例为160%或者1.6
订阅者2：比例为7%或者0.07
因此，在这些条件下，信号提供者的1手交易量将被复制为：- 对于订阅者1的帐户，其交易量大小就为1.6手
- 对于订阅者2的帐户，其交易量大小就为0.07手
请注意，不要将被使用资金的百分比值和实际的持仓交易量比例混淆起来。交易终端允许以百分比的形式设置帐户入金资金。这个值用来参与计算持仓交易量大小比例。