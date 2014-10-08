都来看看，这些频繁小额入金是在干嘛？

新评论
 

 

如题，我看到这些信号源作者，不停的小额入金，这是在干嘛？

主要就是，这些小额的入金数据会不会被网站错误的记录成盈利？出现在每个月的成长值里？ 

 
 入金出金在图表有标示的
 
song_song:
 入金出金在图表有标示的

 

https://www.mql5.com/zh/signals/7695#!tab=history&page=2

好像并没有显示出来..那他这是干嘛呢？

 

难道不是小额的入金？是其他盈利？ 


 


 

 
好吧，原来是过夜利息单独列出来了，我知道答案了。╮(╯_╰)╭
 
学得挺快啊，恭喜！
 
fan888000:
学得挺快啊，恭喜！
⊙﹏⊙  额，到处问呗，抓一个就不放，问到吐...
 
007，看你学那么认真，最近看好啥方向呢？
 
fan888000:
007，看你学那么认真，最近看好啥方向呢？
不知道呢，我自己水平菜，都是研究怎么跟着别人做...
 
insane007:
好吧，原来是过夜利息单独列出来了，我知道答案了。╮(╯_╰)╭

你好，我跟Amazing15天赚了，可上周五一次大亏，利润没了，本金都亏了。

你如何设置10%停损的？

你在交易家也经常发帖？可以交流？有QQ吗？

 
ngn2010:

你好，我跟Amazing15天赚了，可上周五一次大亏，利润没了，本金都亏了。

你如何设置10%停损的？

你在交易家也经常发帖？可以交流？有QQ吗？

1、减小跟单资金比例。

2、用EA检测账户浮亏，达到10%全部平仓。 

但是既然你选择了跟单，你就要放空自己的思想，选择信号跟单要谨慎，亏损就当学费了 

新评论