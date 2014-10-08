都来看看，这些频繁小额入金是在干嘛？
入金出金在图表有标示的
好吧，原来是过夜利息单独列出来了，我知道答案了。╮(╯_╰)╭
学得挺快啊，恭喜！
fan888000:⊙﹏⊙ 额，到处问呗，抓一个就不放，问到吐...
007，看你学那么认真，最近看好啥方向呢？
fan888000:不知道呢，我自己水平菜，都是研究怎么跟着别人做...
insane007:
好吧，原来是过夜利息单独列出来了，我知道答案了。╮(╯_╰)╭
你好，我跟Amazing15天赚了，可上周五一次大亏，利润没了，本金都亏了。
你如何设置10%停损的？
你在交易家也经常发帖？可以交流？有QQ吗？
ngn2010:
1、减小跟单资金比例。
2、用EA检测账户浮亏，达到10%全部平仓。
但是既然你选择了跟单，你就要放空自己的思想，选择信号跟单要谨慎，亏损就当学费了
如题，我看到这些信号源作者，不停的小额入金，这是在干嘛？
主要就是，这些小额的入金数据会不会被网站错误的记录成盈利？出现在每个月的成长值里？