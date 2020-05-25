阴阳烛失踪了 新评论 cwcheung87 2020.05.23 11:37 新图表打开后，只能用折线图和柱形图，即使按阴阳烛也是显示柱形图，请问有大大试过这个问题吗？ 要如何解决 感谢 附加的文件： afadgfa.JPG 212 kb Sergey Golubev 2020.05.23 17:18 #1 cwcheung87 2020.05.23 17:20 #2 Sergey Golubev: 谢……我太白痴了 Renjun Gu 2020.05.25 03:09 #3 cwcheung87: 新图表打开后，只能用折线图和柱形图，即使按阴阳烛也是显示柱形图，请问有大大试过这个问题吗？ 要如何解决 感谢 按快捷键 ALT+2， ALT+1 ALT+2 ALT+3 分别对应图表上3种模式，MT4、MT5通用。 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
