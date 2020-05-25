阴阳烛失踪了

新图表打开后，只能用折线图和柱形图，即使按阴阳烛也是显示柱形图，请问有大大试过这个问题吗？

要如何解决

感谢

Sergey Golubev:
谢……我太白痴了
 
按快捷键 ALT+2，

ALT+1

ALT+2

ALT+3

分别对应图表上3种模式，MT4、MT5通用。

