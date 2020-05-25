哪句代码关闭EA？

EA运行中，

请问使用有没有一句代码能够将EA关闭？

如果能顺带把电脑关掉，那就更牛逼了

  
   if(Condition)
   {
      ExpertRemove();
      return;
   }
 
Ziheng Zhuang:

谢谢！

我找F1找半天没找到

 
Ziheng Zhuang:

请问，有办法实现将电脑也关掉吗？

 

我也没搞个啊，现学现用。

研究了一下，用DOS命令shutdown...

用脚本测试OK，命令调用后，120内自动关机

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             test_turn_off_PC.mq4 |
//|                                           Copyright 2020,fxMeter |
//|                            https://www.mql5.com/en/users/fxmeter |
//+------------------------------------------------------------------+
//2020-5-20 14:15:15
#property copyright "Copyright 2020,fxMeter"
#property link      "https://www.mql5.com/en/users/fxmeter"
#property version   "1.00"
#property strict
#import "shell32.dll"
int ShellExecuteW(int hWnd,string lpOperation,string lpFile,string lpParameters,string lpDirectory,int nShowCmd);
#import

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
   string lpFile="shutdown";
   string lpParameters= "/s /t 120";//s表示关机，t表示超时，120秒内关机
   ShellExecuteW(0,NULL,lpFile,lpParameters,NULL,0);
}
//+------------------------------------------------------------------+



 
我草，兄弟牛逼！原来是要用动态链接库搞，谢谢！

 
Clerance Kwan:

我草，兄弟牛逼！原来是要用动态链接库搞，谢谢！

ExpertRemove();退出当前EA。
如果要自动关机的话需要调用windows的api。
可以自动生成bat文件，在dat文件里面写入“shutdown /s /t 1000”;
然后ea通过api启动那个dat文件，电脑就进入定时挂机。
