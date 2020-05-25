哪句代码关闭EA？
if(Condition) { ExpertRemove(); return; }
Ziheng Zhuang:
谢谢！
我找F1找半天没找到
Ziheng Zhuang:
请问，有办法实现将电脑也关掉吗？
我也没搞个啊，现学现用。
研究了一下，用DOS命令shutdown...
用脚本测试OK，命令调用后，120内自动关机
//+------------------------------------------------------------------+ //| test_turn_off_PC.mq4 | //| Copyright 2020,fxMeter | //| https://www.mql5.com/en/users/fxmeter | //+------------------------------------------------------------------+ //2020-5-20 14:15:15 #property copyright "Copyright 2020,fxMeter" #property link "https://www.mql5.com/en/users/fxmeter" #property version "1.00" #property strict #import "shell32.dll" int ShellExecuteW(int hWnd,string lpOperation,string lpFile,string lpParameters,string lpDirectory,int nShowCmd); #import //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- string lpFile="shutdown"; string lpParameters= "/s /t 120";//s表示关机，t表示超时，120秒内关机 ShellExecuteW(0,NULL,lpFile,lpParameters,NULL,0); } //+------------------------------------------------------------------+
Ziheng Zhuang:
我草，兄弟牛逼！原来是要用动态链接库搞，谢谢！
Clerance Kwan:
ExpertRemove();退出当前EA。
如果要自动关机的话需要调用windows的api。
可以自动生成bat文件，在dat文件里面写入“shutdown /s /t 1000”;
然后ea通过api启动那个dat文件，电脑就进入定时挂机。
